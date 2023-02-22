Köy bir metre yükseldi

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Askerhan köyünde 15 hane enkaza dönerken 18 kişi de hayatını kaybetmiş.
Kahramanmaraş merkezli deprem, şehir merkezleri dışında köy ve mezralara da ciddi hasar verdi. O köylerden biri de Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Askerhan köyü. Fay hattının üzerine kurulu olan köyde yıkım ve hasar büyük. Kar ve deprem sonrası çöken binalar nedeniyle Çelikhan’dan köye ulaşım bulunmuyor. Askerhan köyüne Sincik ilçesi üzerinden yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra gidilebiliyor. Fay hattının tam üzerine kurulu olan köyde bazı evler, tarlalar ve yollar 1 metre yükselmiş durumda. Organik arıcılık yapılan köyde, 15 hane enkaza dönerken 18 kişi de hayatını kaybetmiş.
Köye ulaştığımızda yeni yapılmış olan asfalt yolun yarılmış ve yüzeyden 1 metre yükselmiş olduğunu gördük. Köy meydanına geldiğimizde belirli bir doğrultudaki evlerin hepsinin enkaza döndüğü, diğer ev ve ahırların ise ağır hasar aldığı gözümüze çarptı. Enkaza dönen evlerin arazilerinin 1 metreden fazla yükseldiği, tarlaların ortadan yarılarak yarısının sabit kaldığı, diğer kısmının da tıpkı evler gibi 1 metre yükseldiği dikkatimizi çekti. Bir evin bahçesindeki kamyonetin arkası da deprem sonrası yaşanan yükselme nedeniyle havada asılı kalmıştı.