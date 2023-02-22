Köy bir metre yükseldi

Kahramanmaraş merkezli deprem, şehir merkezleri dışında köy ve mezralara da ciddi hasar verdi. O köylerden biri de Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Askerhan köyü. Fay hattının üzerine kurulu olan köyde yıkım ve hasar büyük. Kar ve deprem sonrası çöken binalar nedeniyle Çelikhan’dan köye ulaşım bulunmuyor. Askerhan köyüne Sincik ilçesi üzerinden yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra gidilebiliyor. Fay hattının tam üzerine kurulu olan köyde bazı evler, tarlalar ve yollar 1 metre yükselmiş durumda. Organik arıcılık yapılan köyde, 15 hane enkaza dönerken 18 kişi de hayatını kaybetmiş.