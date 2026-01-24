Yeni Şafak
Köyceğiz'de vatandaşlar sabah namazında buluştular

18:3524/01/2026, Cumartesi
G: 25/01/2026, Pazar
IHA
Beyobası Merkez Camii İmam-Hatibi Sunay Keskin’in Yasin Suresi’ni tilavet ettiği, sabah namazını Uzman İbrahim Bölükbaşı’nın kıldırdığı, Vaiz Rauf Evleksiz’in sohbet ettiği ve Hamit Mahallesi Camii İmam-Hatibi Ali Akduman’ın da dua yaptığı sabah namazı buluşmasında tesbihatı Din Görevlisi Selman Gündoğdu yaptırdı. Caminin dolduğu, bayanların, gençlerin, civar mahallelerdeki din görevlilerinin cemaatiyle iştirak ettikleri, misafirlerin ve Köyceğizli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sabah namazı buluşması sonrası ev sahibi Beyobası Camii görevlileri Sunay Keskin ve Ercan Pakur, misafirlerine çorba ve kahvaltı ikramında bulundu. Yemek duasının yapılmasının ardından Vaiz Rauf Evleksiz’in ev sahibi hocalara ve sabah namazı buluşmasına teşrif edip camiyi güzelleştiren cemaate teşekkür etmesiyle program sona erdi.


