Malatya’da kar nedeniyle kapanan 176 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışının başladığı andan itibaren sahaya inen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun bir şekilde çalışarak il genelinde 176 mahallede toplam 4 bin 71 kilometre yolu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda mahsur kalan vatandaşlara müdahale ederken, hasta olan vatandaşların sağlık kuruluşlarına güvenli bir şekilde ulaştırılması için de yoğun çaba sarf ediyor. Çalışmaların devam ettiği bölgeler başta olmak üzere il genelinde buzlanmalara karşı tuzlama ve solüsyonlama çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.