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Köyde kayın dehşeti: Bir kişi 2 yengesini de silahla vurarak öldürdü

Köyde kayın dehşeti: Bir kişi 2 yengesini de silahla vurarak öldürdü

15:5728/05/2025, Çarşamba
AA
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Jandarma kaçan Mehmet Çakmakçı'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Jandarma kaçan Mehmet Çakmakçı'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Iğdır'da 73 yaşındaki M.Ç., aynı köyde yaşayan yengeleri Elmas Ç. ve Hatun Ç.'yi silahla vurarak öldürdü.

Iğdır Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan M.Ç (73), ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. (52) ile Hatun Ç'yi (60) bilinmeyen bir nedenle evlerinde silahla vurdu.


Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki kadının da olay yerinde öldüğünü belirledi.


Olayın ardından kaçan M.Ç'nin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı, kadınların cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




#ığdır
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#silahlı saldırı
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