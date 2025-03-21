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Kozmetik ürünü dedi para çıktı: 62 bin Euro'yu buzdolabına gizlemiş

Kozmetik ürünü dedi para çıktı: 62 bin Euro'yu buzdolabına gizlemiş

08:1721/03/2025, Cuma
IHA
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Paralar, şeffaf poşetlerle folyoya sarılı zarflar içerisinde bulundu.
Paralar, şeffaf poşetlerle folyoya sarılı zarflar içerisinde bulundu.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmekte olan Türkiye plakalı tır sürücüsün buzdolabına gizlediği 62 bin 770 Euro komşunun gümrük memurları tarafından yakalandı.

Almanya'dan gelip Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Gürcistan'a gitmek isteyen tır sürücüsü, Kapıkule Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafındaki Kaptan Andreevo gümrük noktasına geldi. Türk vatandaşı şoför, taşıdığı eşyaya ait düzenli belgelerde kozmetik ürünlerini olduğunu belirtti. Tır "risk analizi" yöntemi kullanılarak detaylı bir gümrük muayenesine yönlendirildi. Fabrikaya ait sürücü mahallinin buzdolabının arkasındaki duvarda ve içinde bulunan boşluğunda yapılan kontrollerde, şeffaf poşetlerle folyoya sarılı beyaz kağıt zarflar içerisinde Euro banknotları bulundu. Sürücünün üzerinde yapılan aramada ceketinin ceplerinde ve cüzdanında beyan edilmeyen paralar da bulundu. Beyan edilmeyen toplam 62 bin 770 Euro'ya el konuldu.


Haskovo Bölge Müdürlüğü gözetiminde soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.


#almanya
#bulgaristan
#gürcistan

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