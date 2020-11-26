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KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olma hayali kuran on binlerce adayın girdiği KPSS ön lisans sınavı, 25 Ekim tarihinde gerçekleşmişti. On binlerce binlerce adayın merakla beklediği 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 (bugün) açıklanacak. Peki KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonucu sorgulama ekranına nasıl erişilir? İşte tüm detaylar....

Haber Merkezi Yeni Şafak
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KPSS Ön lisans sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. 25 Ekim tarihinde gerçekleşen sınavın sonuçları 26 Kasım 2020 (bugün) açıklanacak. On binlerce aday internette 2020 KPSS ön lisans sonuçlarını aratmaya başladı. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? KPSS sonucu sorgulama ekranına nasıl erişilir? Detaylar haberimizde...

2020 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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  • Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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Değerlendirmeler nasıl yapılacak?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

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