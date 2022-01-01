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ADANA

Kripto para cinnet: 400 bin lira kaybettiği için karısını öldüren koca 6 gün sonra hayatını kaybetti

Adana'da kripto para borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldürüp intihara kalkışan 28 yaşındaki Yunus Emre Uyaner de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uyaner'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

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Haber Merkezi AA
Kripto para cinnet: 400 bin lira kaybettiği için karısını öldüren koca 6 gün sonra hayatını kaybetti
Kripto para borsasında 400 bin lira kaybettiği için karısını öldüren koca 6 gün sonra hayatını kaybetti

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 27 Aralık'ta eşi Melike Yağmur Uyaner'i (28) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Yunus Emre Uyaner (28), tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uyaner'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Başından vurmuştu

Minibüs şoförü Yunus Emre Uyaner, 27 Aralık'ta eşi Melike Yağmur Uyaner'i tabancayla başından vurup aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Melike Yağmur Uyaner, 28 Aralık'ta tedavi gördüğü hastanede ölmüştü.

Üç çocuk babasıydı

3 çocuk babası Yunus Emre Uyaner'in kripto para borsasında yaklaşık 400 bin lira kaybettiği, bu nedenle psikolojisinin bozulduğu ve eşiyle sık sık tartıştığı iddia edilmişti.

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