​Kriptoların ihracı için ek süre yolda

15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL’in 18 Temmuz 2018’de kaldırılmasıyla, kamu kurumlarından FETÖ’cülerin temizlenmesi için yasal düzenleme yapılmıştı. Söz konusu 7145 sayılı yasa, 31 Temmuz 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda, FETÖ’cülerin ihracına imkan tanıyan geçici düzenlemenin 3 yıl yürürlükte kalacağı belirtiliyordu. Bu süre 31 Temmuz’da doluyor.

SON MYK’DA GÖRÜŞÜLDÜ

Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz pazartesi günü yapılan AK Parti MYK toplantısında da gündeme geldi. Sürenin uzatılması kararı alınması üzerine AK Parti grubu yasal düzenleme için çalışmalara başladı. Düzenlemenin, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında oluşturulan heyet tarafından çalışmaları yürütülen torba kanuna ekleneceği ve kısa süre içinde Meclis Başkanlığı’na sunulacağı kaydediliyor.

KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Hala devam eden çok sayıda FETÖ soruşturmasının olduğuna dikkat çeken AK Parti kurmayları, “Sürenin bitmesine 1 ay kaldı ancak bu süre içerisinde tamamlanamayacak işler var. Bitti denildiği zaman bu sefer kamu güvenliği yönünden eksiklik söz konusu olacak. Süreç dinamik olduğu için bir yerde kestiğinizde iş yarım kalacak. Bu konuda vatandaşın da ‘bu mücadele yapılsın şeklinde’ beklentisi var” değerlendirmesini yaptı. Meclis’e sunulacak teklifle sürenin, 1 ila 3 yıl arasında uzatılacağı belirtiliyor. Kurmaylar, sürenin kaç yıl uzatılacağına ilişkin ise “Müzakere edilecek ve bunun neticesinde bir karar verilecek. Uygulamada, bakanlıklardan gelen talepler önem arz ediyor” ifadesini kullandı.

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