Küçük Çınar köpekten kaçarken ölümden döndü

Köpeklerin 10 yıla kadar görev yapabildiğini söyleyen Özkan, “Eğitimlerimiz, köpeğin avlanma ve oyun oynama içgüdüsü kullanılarak yapılmaktadır. Şubemizde eğitim alan köpeklerimiz ülkemizin dört bir yanında görev yapmaktadır. Eğitimini tamamlayan köpeklerimiz yaklaşık 8 ile 10 yıl arasında görev yapmaktadır. Can dostumuz köpeklerimiz suç ve suçlularla mücadelelerde, bir çok başarılı operasyonlarda gizli kahramanı olmuşlardır. Köpeklerimizin daha iyi bir dedektör henüz yoktur” ifadelerine yer verdi.