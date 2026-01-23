Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Küle dönen evden son anda çıktılar

Küle dönen evden son anda çıktılar

22:2723/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Yangında müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangında müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Tokat’ta çıkan yangında müstakil bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ev sakinleri yangını yara almadan atlatırken, alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Karayaka beldesi Tepe Mahallesi’nde K.K.’ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



#Tokat
#Erbaa
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED faiz kararı Ocak 2026 ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi gelir mi? FED faiz kararına dair beklentiler