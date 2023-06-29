Kültür, sanat ve spor tek merkezde

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli 1991 yılında atılan ancak hiç kullanılmadan kaderine terk edilen yüzme havuzunun bulunduğu alanı, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin merkezi haline getiren dev proje tamamlandı. İlçe girişindeki Etibank’ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanı ilçeye kazandırmak için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, içinde yüzme havuzu, açık spor alanları, spor salonları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonları ile belediye hizmet birimlerinin bulunduğu kompleksi ilçeye kazandırdı.

KONSEPTİ İLE İLK PROJE

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla hayata geçirilen, bünyesinde kültür merkezi, spor tesisleri ve belediye hizmet birimlerini bulundurması bakımından bir ilk olan proje, ilçe halkına hizmet vermeye başladı. Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından kullanılan idari bina, ilçe sakinlerine hizmet verirken, Kültür Merkezi de kıyılan nikahlarla genç çiftlerin mutluluklarına ev sahipliği yapıyor.

YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, merkez dışındaki ilçelerde de yaşam kalitesini artıracak yatırımlara hız verdiklerini söyledi. Özellikle gençlere yönelik hizmetlere ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için kültürden sanata, spordan sosyal aktivitelere kadar her alanda gençlerimize, kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar hazırlıyoruz. Özellikle gençlerimize konforlu ortamda ders çalışma olanağı sağlayan gençlik ve kültür merkezlerimiz gençlerimiz tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor”dedi.

BÖYLE TESİSLERE DAHA ÇOK İHTİYAÇ VAR

Bursa’nın genç nüfus bakımından diğer büyükşehirlere göre daha aktif bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Üktaş, “Nüfusu 100 bini aşan Mustafakemalpaşa ilçemizde de ağırlıklı olarak gençlerimize hizmet verecek böyle bir tesise ihtiyaç vardı. Biraz zaman aldı ancak sonuçta hem kültür merkezi, hem spor alanları hem de belediye hizmet birimlerinin aynı alanda bulunduğu ayrıcalıklı bir kompleksi ilçemize kazandırmış olduk. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Projeler tüm hızıyla devam ediyor

Mustafakemalpaşa’da açılan tesisle birlikte şehirde yapımı devam eden ve temmuz ayı itibarıyla bir bir hizmete girecek tesisleri de paylaşan Başkan Aktaş’ın açılışını müjdelediği yatırımlardan bazıları şöyle: Çekirge Teras Projesi, Büyükoran, Orhaneli ve Karacabey itfaiye binaları, Bayraktepe Sosyal Tesisleri Yeşil Türbe çevre düzenlemesi, Arabayatağı Pazar alanı, Ümitalan Mahalle Konağı, İznik Roma Tiyatrosu restorasyonu, 8 yeni Anakucağı, Gülbahçe Meydan ve Aile Sağlık Merkezi, Havuzlu Park, Karacabey Kültür Merkezi, Cerrah Spor Tesisleri, Hasköy Mesire Alanı, Demirtaş Parkı, Orhangazi Şehit Erhan Öztürk Parkı, Yenibağlar Spor Tesisi, Akçalar futbol sahası, Demirtaş Spor Tesisleri.







