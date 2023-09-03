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Kum kamyonu karşı şeritteki otobüsü biçti

Denizli Honaz’da demir bariyerleri yıkıp karşı şeride geçen kum yüklü kamyon, karşı yönden gelen otobüse çarptı. Katliam gibi kazada 1’i polis, 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Otobüsteki 48 kişinin İzmir'den Kayseri'deki bir düğüne gittikleri öğrenildi. Yaralı kamyon şoförü Bekir Atman, ifadesinde, direksiyonun kilitlendiğini söyledi. Kazayı 2 savcı soruşturacak.

04:00 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Denizli Honaz’da kum yüklü kamyon, düğüne gidenleri taşıyan otobüse çarptı.

Denizli Honaz’da kum yüklü kamyon, düğüne gidenleri taşıyan otobüse çarptı.

Denizli’nin Honaz ilçesinde kamyon karşı şeride geçerek otobüse çarptı. Feci kaza, dün sabah saat 05.00 sıralarında Denizli- Ankara kara yolunun Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi kesiminde meydana geldi. Afyonkarahisar’dan Denizli’ye giden Bekir Atman’ın kullandığı kum yüklü kamyon, refüjü aşıp, bariyerleri parçalayarak karşı yönden gelen İbrahim Sungur yönetimindeki otobüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon ve otobüs şarampole devrildi. Kazada, otobüsteki polis memuru Birol Küçük’ün de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Otobüs şoförü, muavin ve 40 yolcu ile kamyon şoförü de yaralandı.

DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 48 kişinin bulunduğu otobüstekilerin İzmir’den Kayseri’deki bir düğüne giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı 2 savcı görevlendirdi. Ölenlerden bazılarının vücut bütünlüğünün bozulması nedeniyle kimlik tespiti için parmak izi incelemesi yapılacak.



#trafik kazası
#Honaz
#Kayseri
#Denizli
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