Kum kamyonu karşı şeritteki otobüsü biçti

Denizli’nin Honaz ilçesinde kamyon karşı şeride geçerek otobüse çarptı. Feci kaza, dün sabah saat 05.00 sıralarında Denizli- Ankara kara yolunun Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi kesiminde meydana geldi. Afyonkarahisar’dan Denizli’ye giden Bekir Atman’ın kullandığı kum yüklü kamyon, refüjü aşıp, bariyerleri parçalayarak karşı yönden gelen İbrahim Sungur yönetimindeki otobüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon ve otobüs şarampole devrildi. Kazada, otobüsteki polis memuru Birol Küçük’ün de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Otobüs şoförü, muavin ve 40 yolcu ile kamyon şoförü de yaralandı.