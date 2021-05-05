Kurtulmuş’a 7 yardımcı

AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi’nde yapılan tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2’ye çıkarılmış ve buraya Binali Yıldırım ile Numan Kurtulmuş görevlendirilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, genel başkanvekili yardımcılığı için 7 isim görevlendirdiği öğrenildi. Genel Başkanvekili Kurtulmuş’un yardımcısı olarak görev yapacak bu isimler şöyle: eski Gençlik Kolları Başkanı ve MKYK Üyesi Ahmet Büyükgümüş, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi İffet Polat, MKYK Üyesi Alaattin Parlak, MKYK Yedek Üyesi Ahmet Fethan Baykoç, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan.

Her fırsatta 2023 hedeflerine vurgu yapan ve “Masa başında değil, sahada olacağız” diyen Erdoğan’ın kurmaylarına, tam kapanma sonrası yeni tedbirler ışığında kurallara uyarak sahada olunması talimatı verdiği öğrenildi. Buna göre, AK Parti kurmayları ve teşkilat üyeleriyle birlikte tüm birimler, tam kapanma süreci sonrasında sahada olacak.