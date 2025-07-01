Kurultay'ın kaderi ceza davasında

CHP’nin şaibe iddialarıyla gündemden düşmeyen 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davaya devam edildi. Ankara Dışkapı’daki 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, dün sabah saatlerinden itibaren hareketli bir güne sahne oldu. Partililer ve basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği üçüncü duruşma, saat 10.00'da tamamen dolu bir salonda gerçekleşti. CHP’li 38 Parti Meclisi (PM) üyesi davaya feri müdahil olmak için mahkemeye başvurdu. Zaman zaman gerginlikler yaşanırken, kurultay sürecine dair sert suçlamalar dikkat çekti.

DİVAN TARAFSIZ DEĞİLDİ

Davacı Lütfü Savaş ve bazı CHP delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, kurultayın tüm sonuçlarıyla birlikte hükümsüz sayılmasını talep etti. CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın geçersiz olduğunu savunan Üregen, “Söz konusu kurultay Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarafsız davranmaması nedeniyle mutlak butlanla batıldır. Bu husus, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesi ve 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği gerekçeli

karar ile sabittir” dedi.

PEK ÇOK SUÇ İŞLENDİ

Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi için pek çok suç işlendiğini belirten Üregen, “Pek çok delegeye para ve ayni destek verildiği, iş verildiği, desteklemeyen delegelere ise CHP yönetimindeki belediyelerde çalışan yakınları ve kendilerinin işten kovulmaları yönünde baskı yapıldığı deliller ile ortaya konulmuştur. Genel başkan adaylarından olan Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylıktan çekilmesi yönünde organize baskı yapılmış ve çekildiği yönünde yalan bilgi yayılıp delege ve kurultay iradesi sakatlanmıştır” diye konuştu.

YÖNETİM KILIÇDAROĞLU’NA DEVREDİLMELİ

CHP yönetiminin yeniden Kılıçdaroğlu’na devredilmesini talep eden Üregen, “Dava konusu 38’inci Olağan Kurultay’ın mutlak butlanla batıl olduğuna, 21’inci Olağanüstü Kurultay’ın yok hükmünde olduğuna karar verilerek kamu düzeninin korunması açısından dava sonuna kadar tedbiren mevcut CHP yönetiminin görevden el çektirilmesine, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu ve karar organlarının göreve çağrılmasına ve davamızın talebimiz gibi kabulüne karar verilmesini talep ederiz” ifadelerini kullandı.

CHP: MAHKEME GÖREVSİZLİK VERMELİ

Savunma yapan CHP avukatları, davaya ek süre talebinde bulunmadı. Mahkemenin yetkisiz olduğunu savunan Avukat Çağlar Çağlayan, kurultaya ilişkin tüm itirazların seçim kuruluna yapılması gerektiğini söyledi: “Divan başkanının (Ekrem İmamoğlu) kurultayda görevli olmadığı, görevi seçim kurulu hakimine devrettiği ve işlemlerin seçim kurulu hakimince yürütüldüğü ortadadır. Kurultaya ilişkin tüm itirazlar seçim kuruluna yapılır ve seçim hakimi aynı gün kesin karar verir. Davada iptali istenen hususlardan biri seçim sonuçlarıdır. Mahkemelerin siyasi partilere ilişkin işlem ve sonuçlara dair işlem yapma görevi bulunmamaktadır. Yargıtay'ın da bu hususta pek çok kararı vardır. Bu kapsamda mahkemece verilmesi gereken karar, görevsizlik kararıdır. Mahkemenin, siyasi partilerin kim tarafından yönetileceğine ilişkin karar verme imkanı bulunmamaktadır. Mahkemenin kayyum atama gibi bir karar vermesi de olanaksızdır.”

AĞIR CEZA DOSYASI BEKLENECEK

Tarafları dinleyen mahkeme, kararını açıkladı. Hakim, ceza soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin dosyaya girdiğini belirtti. Mahkeme, PM üyelerinin feri müdahillik taleplerini kabul ederken, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek duruşmayı 8 Eylül'e

erteledi.

Yetkisizlik tartışması

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin bir başka dava daha sürüyor. Kurultay sürecine dair “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, daha önce Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, ancak yetkisizlik kararıyla Ankara 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Söz konusu mahkemenin dosya üzerindeki incelemesi sürüyor.

Özgür Özel: Her karara hazırız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dava öncesi yaptığı açıklamada, “Bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize. Verilecek her karara hazırız” diyerek yargı sürecine karşı parti

olarak hazırlıklı olduklarını duyurdu.

Dava açan CHP'lilere tehdit

Kurultayda şaibe yapıldığı iddialarını dile getiren eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen’in ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı. Üregen’in talebiyle Koruma Daire Başkanlığı’nca kendisine koruma tahsis edildi. Dünkü duruşmada Üregen’e korumaları eşlik etti.

İki senaryo konuşuluyor

Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultayın iptali için açılan davada ceza davasındaki görevsizlik durumunun kesinleşmesini beklerken, olası sonuçlara ilişkin senaryolar sıcaklığını koruyor. Davanın sonucuna göre mahkeme, kurultayda yaşandığı iddia edilen usulsüzlükleri sabit görürse mutlak butlan kararı verebilir. Bu durumda, kurultay hukuken hiç yapılmamış sayılacak ve parti yönetimi önceki yönetime, yani Kemal Kılıçdaroğlu’na dönecek. Bir diğer olasılık ise mahkemenin ihtiyati tedbir kararıyla partiyi yeniden kurultaya götürecek bir çağrı heyeti ataması. CHP Genel Başkanı Özel, daha önce bu tür bir çözüme sıcak bakabileceğini ifade etmişti.

Hakaret edenlere hakkını helal etti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Datça Belediyesi’nden kovulan işçi için bir mesaj paylaştı. Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Eğer işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder” dedi. Kılıçdaroğlu, kurultay davası öncesi sosyal medyada linç edilmesine ilişkin de şunları kaydetti: “Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah'ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum.”







