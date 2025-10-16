Kütahya’da okul gezisinde pizza ve tavuk sote yiyen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, iki otobüsle yaklaşık 28 öğrenci Ankara ve Eskişehir gezisine katılmak üzere Muğla’dan yola çıktı. Gezi programının ardından dönüş yoluna geçen öğrenciler, Eskişehir’de verilen yemek molasında pizza ve tavuk sote yedi. Kütahya yakınlarına geldiklerinde bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Bunun üzerine öğretmenler durumu fark ederek otobüsleri Kütahya Şehir Hastanesi’ne yönlendirdi.