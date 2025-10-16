Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Kütahya’da okul gezisinde pizza ve tavuk sote yiyen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kütahya’da okul gezisinde pizza ve tavuk sote yiyen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı

07:2116/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Hastaneye getirilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı.
Hastaneye getirilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı.

Muğla’da lise öğrencileri, Ankara ve Eskişehir gezisinden dönüş yolunda gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kütahya’da hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, iki otobüsle yaklaşık 28 öğrenci Ankara ve Eskişehir gezisine katılmak üzere Muğla’dan yola çıktı. Gezi programının ardından dönüş yoluna geçen öğrenciler, Eskişehir’de verilen yemek molasında pizza ve tavuk sote yedi. Kütahya yakınlarına geldiklerinde bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Bunun üzerine öğretmenler durumu fark ederek otobüsleri Kütahya Şehir Hastanesi’ne yönlendirdi.


Hastaneye getirilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı. İlk belirlemelere göre 28 öğrencinin rahatsızlandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, öğrenciler ve öğretmenlerin ifadelerine başvuruldu.




#kütahya
#zehirlenme
#tavuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kuruluş Orhan başlıyor! Oyıncu kadosunda hangi isimler var? İşte dizinin oyuncu kadrosu ve başlangıç tarihi