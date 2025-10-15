Yeni Şafak
Aksaray’da karbonmonoksit faciası: Anne ve bir buçuk yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Aksaray’da karbonmonoksit faciası: Anne ve bir buçuk yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

08:1815/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
IHA
Aksaray’da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bir buçuk yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Meryem Ölmez’den (21) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde anne Meryem Ölmez ve 1 buçuk yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez’i evde baygın halde buldu. Ne olduğunu anlayamayan yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri anne ve oğlunu ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve oğlu kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı.



 Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan incelemelerde anne ve oğlunun karbon monoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Cesetler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan tahkikat sürüyor.





