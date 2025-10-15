Hukuk öğrencisi kadın 4 kişiyi öldürdü: Evinde yapılan aramada zehir ele geçirildi

Brezilya’da hukuk öğrencisi olan Ana Paula Veloso Fernandes kısa sürede birden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. 36 yaşındaki öğrenci, 5 ayda 4 kişiyi zehirleyerek öldürdü. Cinayetlerden önce de zehrin gücünü test etmek için 10 köpeği öldürdüğünü itiraf etti.





Kendisini kiracı olarak gösteren Fernandes, ocak ayında Guarulhos’ta Marcelo Fonseco’u zehirleyip cesedini çürümeye terk etti. Maria Aparecida Rodrigues’i de nisan ayında evinde zehirli kahve içirerek öldürdü.





CNN'in haberine göre savcılık, ikizi Roberta Cristina Veloso Fernandes ve arkadaşı Michelle Paiva da Silva’nın da kendisine yardım ettiğini düşünüyor. Üçüncü cinayeti, para karşılığı Da Silva’nın babası Neil Correia da Silva oldu. Son olarak mayıs ayında, romantik ilişki yaşadığı 21 yaşındaki Tunuslu Hayder Mhazres’i öldürdü.













EVİNDEN YASAKLI ZEHİR ÇIKTI





Polis, Fernandes’in evine yaptığı baskında, cinayetlerde kullandığı düşünülen yasaklı böcek ilacını ele geçirdi.





Sao Paulo Emniyet Müdürü Halisson Ideiao, zanlının motivasyonunun “sadece öldürmek” olduğunu belirterek, “Ana Paula için sebep önemli değildi. O, öldürmek istiyordu, öldürmekten zevk alıyor. Bu durum bize klasik bir psikopat profili sunuyor.” diye konuştu.











