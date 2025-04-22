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Kutlamalar her yerde

Kutlamalar her yerde

Canberk Doğan
04:0022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türk Yıldızları
Türk Yıldızları

23 Nisan bu yıl deniz, hava ve kara etkinlikleriyle Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Deniz Kuvvetleri’nin gurur kaynağı savaş gemileri Samsun’dan Alanya’ya, İzmit’ten Girne’ye kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki limanlarda halkla buluşacak. Ziyarete açık olacak gemiler yarın çocukları bekliyor olacak. Milli Savunma Bakanlığı “105’inci Yıla Özel 105 Konser” etkinliği kapsamında 37 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konserler düzenleniyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerde sahne alacak sanatçılar, çocuklar ve aileleriyle bayram coşkusunu paylaşacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da yarın Antalya’da hünerlerini sergileyecek.


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