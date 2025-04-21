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Erzincan’da 23 Nisan Basketbol heyecanı yaşandı

Erzincan’da 23 Nisan Basketbol heyecanı yaşandı

13:5121/04/2025, Pazartesi
IHA
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Erzincan’da 23 Nisan Basketbol heyecanı yaşandı
Erzincan’da 23 Nisan Basketbol heyecanı yaşandı

Erzincan’da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Basketbol İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Erzincan’da Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları düzenlendi. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen müsabakalar, Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Müsabakalara 4 erkek takımı ve 2 kız takımı katılarak kıyasıya mücadele etti. Sporcular, hem takım ruhunu hem de bireysel yeteneklerini sergileyerek seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin amacının sadece yarışmak değil, çocuklara sporu sevdirmek ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Dereceye giren takımlar ödüllendirilirken, tüm katılımcılara teşekkür edildi.

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