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MEB duyurdu: LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS 1. nakil sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Öğrenciler ve veliler, sonuçları kontrol ederek yeni okul yerleşimlerini öğrenebilecek. Peki LGS 2. nakil tercihleri ne zaman alınacak? Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lokman Özdemir
11:50 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:59 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
22-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen LGS 1. nakil tercihleri için beklenen açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı
'ndan (MEB) geldi. LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları, 29 Temmuz 2024 tarihinde MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler, sonuçları kontrol ederek yeni okul yerleşimlerini öğrenebilirler.

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı


LGS 1. nakil sonuçları açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı'nca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı.


Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 yılı yerleştirme sürecinin ikinci nakil aşaması için heyecan dorukta. Öğrenciler ve veliler, tercih döneminin bir an önce başlamasını bekliyor.



LGS 2. nakil tercihleri ne zaman alınacak?


Öğrenciler, 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında ikinci nakil tercih başvurularını yapabilecekler. Bu süreçte, istedikleri okullar için tercih listelerini hazırlayarak başvurularını gerçekleştirebilirler.


LGS 2. nakil tercihleri ne zaman alınacak?


  • 5 Ağustos 2024 tarihinde ikinci nakil tercih sonuçları açıklanacak. Öğrenciler, sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.


LGS Lise Tercih ve Yerleştirme Takvimi


Aşağıda, 2024 LGS yerleştirme süreciyle ilgili önemli tarihlerin tam listesini bulabilirsiniz:

28 Haziran 2024:
Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
28 Haziran 2024:
Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
28 Haziran - 16 Temmuz 2024:
Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ve Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların Kayıtlarının Tamamlanması
28 Haziran - 17 Temmuz 2024:
Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2024:
Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
22-26 Temmuz 2024:
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
29 Temmuz 2024:
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
29 Temmuz - 2 Ağustos 2024:
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
5 Ağustos 2024:
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
6-14 Ağustos 2024:
Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
16 Ağustos 2024:
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
19-23 Ağustos 2024:
Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
26 Ağustos 2024:
Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2024:
2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı



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