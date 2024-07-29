2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bu yıl ilk kez açılan bölümler arasında YTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği de yer aldı. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Lisans Programı, 35 kişilik kontenjanla İngilizce eğitime başlayacak.