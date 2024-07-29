LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı'nca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 yılı yerleştirme sürecinin ikinci nakil aşaması için heyecan dorukta. Öğrenciler ve veliler, tercih döneminin bir an önce başlamasını bekliyor.
LGS 2. nakil tercihleri ne zaman alınacak?
Öğrenciler, 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında ikinci nakil tercih başvurularını yapabilecekler. Bu süreçte, istedikleri okullar için tercih listelerini hazırlayarak başvurularını gerçekleştirebilirler.
LGS 2. nakil tercihleri ne zaman alınacak?
- 5 Ağustos 2024 tarihinde ikinci nakil tercih sonuçları açıklanacak. Öğrenciler, sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.