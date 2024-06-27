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Lise tercihinde 10 hatadan kaçının

1 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü LGS sonuçları yarın açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenci ve velileri sıkı bir tercih süreci bekliyor. Uzmanlar iyi bir liseye yerleşmek için öğrenci ve velilerin yapmaması gereken 10 hatayı sıraladı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 27/06/2024 Thursday
Güncelleme: 02:25 - 27/06/2024 Thursday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

2 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları yarın (28 Haziran) açıklanacak. 1 milyondan fazla öğrencinin tercih heyecanı başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenci ve velileri sıkı bir tercih ve ardından da nakil süreci bekliyor.

LGS kapsamında öğrenciler, devlet okulları arasında merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacaklar. Okullardaki rakamlar henüz açıklanmadı ancak geçen yıl toplam kontenjan 206 bin 414’tü. İyi bir liseye yerleşmek için öğrenci ve velilerin yapması gerekenler kadar yapmaması gerekenler de var. Tercih sürecinde yapılan hatalar nedeniyle öğrencinin açıkta kalma riski bile olabilir. İşte 10 maddede tercih sürecinde yapılmaması gereken hatalar:

OKULU ARAŞTIRIN

1
. Okullar hakkında yeterli bilgi toplamadan tercih yapmak, eğitim kalitesi, sosyal olanaklar ve ulaşım gibi konularda hayal kırıklığına yol açabilir.
2
. Popüler ve yüksek puanlı okullara odaklanmak, gerçekçi olmayan beklentilere neden olabilir.
3
. Ailenin istekleri doğrultusunda, öğrencinin kendi ilgi ve yeteneklerini dikkate almadan tercih yapması, öğrencinin motivasyonunu ve başarısını olumsuz etkileyebilir.
4
. Öğrencinin gelecekteki kariyer hedeflerine uygun olmayan okulları tercih etmek, uzun vadede mutsuzluğa neden olabilir.

SIRALAMAYA DİKKAT

5
. Tercih edilen okulların sıralamasını rastgele veya yanlış yapmak, istenilen okula yerleşme şansını azaltabilir.
6
. Okulların kontenjanlarını dikkate almadan tercih yapmak, hatalı seçimlere yol açabilir.
7
. Liselerin geçen seneki puanı ile alınan puanı karşılaştırarak tercih yapılmamalı. Doğru olan, puanı değil başarı sırasını kıyaslamaktır.
8
. Tercihlerin tamamı kendi yüzdelik dilimindeki okullardan yapılmamalı. Tercih listesi yüksek, orta ve düşük yüzdelik dilimli okullardan dengeli şekilde oluşturulmalıdır. Örneğin, yüzdelik sırası 5.5 olan bir aday, yüzde 3'lük okul da yazabilir. İlk 3 tercih bu şekilde en çok istenen okullardan oluşturulabilir.

UZMAN DESTEĞİ

9
. Tercih işlemleri için belirlenen son tarihlere dikkat etmemek, tercihlerin geçersiz olmasına neden olabilir.
10
. Rehber öğretmenlerden veya eğitim danışmanlarından yardım almadan yapılan tercihler, hatalı veya eksik bilgiye dayalı kararlar alınmasına yol açabilir.



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