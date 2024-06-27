Lise tercihinde 10 hatadan kaçının

2 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları yarın (28 Haziran) açıklanacak. 1 milyondan fazla öğrencinin tercih heyecanı başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenci ve velileri sıkı bir tercih ve ardından da nakil süreci bekliyor.

LGS kapsamında öğrenciler, devlet okulları arasında merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacaklar. Okullardaki rakamlar henüz açıklanmadı ancak geçen yıl toplam kontenjan 206 bin 414’tü. İyi bir liseye yerleşmek için öğrenci ve velilerin yapması gerekenler kadar yapmaması gerekenler de var. Tercih sürecinde yapılan hatalar nedeniyle öğrencinin açıkta kalma riski bile olabilir. İşte 10 maddede tercih sürecinde yapılmaması gereken hatalar: