Gündem Maden ocağındaki korku dolu anları anlattı Patlama rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış
BARTIN

Maden ocağındaki korku dolu anları anlattı: Patlama rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış

Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada birlikte çalıştığı yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Emrah Açıkgöz olay yerindeki dehşet dolu anları anlattı. Açıkgöz, "Patlama, rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış. Tabii göz gözü görmüyor, yoğun bir duman da var. El ele tutuşa tutuşa gittik, arkadaşlarımıza ulaştık." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Maden ocağındaki korku dolu anları anlattı: Patlama rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış
Maden ocağı çalışanı ​Emrah Açıkgöz

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada tahlisiye ekibinde görev alan maden işçisi Emrah Açıkgöz, 5 yıl birlikte çalıştığı yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Bölgede özel bir maden ocağında çalışan işçi Açıkgöz, tahlisiye ekibinde olduğunu, patlamayı duyar duymaz olay yerine geldiklerini anlattı.

Yetkililerle bilgi alışverişi yaptıktan sonra ekipmanlarla aşağı inip patlamanın olduğu bölgeye ulaştıklarını aktaran Açıkgöz, "Bölgede yoğun karbonmonoksit gazı vardı, cihazlarımızı kuşandık. 'Aşağıda iki bölge var' dediler. Biz yangın olmayan bölgedeydik. İçeride inanılmaz karbonmonoksit gazı vardı. Elimizdeki sensörler bile uyarı vermeye başladı. Eksi 350 kotunda ayağa ulaşmaya çalıştık, orada zor da olsa maalesef ilk şehidimize ulaştık ve temiz havaya indirdik." dedi.

Bartın'da maden ocağında patlama: 28 vatandaşımız hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bartın'da maden ocağında patlama: 28 vatandaşımız hayatını kaybetti

İkinci arkadaşları için tekrar cihazları kuşandıklarını belirten Açıkgöz, "50-60 metre ileride ona da ulaştık, maalesef o da şehit olmuştu. Orada karbonmonoksit gazı yoğun şekilde devam ettiği için artık temiz havaya çıktığımız yerlerde bile karbonmonoksit görmeye başladık. Bizim de can güvenliğimiz önemli olduğu için ocaktan ayrılmamız gerekiyordu. İki şehidimizi alarak dışarı çıktık." diye konuştu.

Hüzün ve umut arasında bekleyiş kadraja böyle yansıdı
FOTOĞRAF 8
Title
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor.
Title
<br>TTK'nin Zonguldak'ta konuşlu tahliye ekibi, 8 takım olarak maden ocağında arama kurtarma çalışması yürütüyor.<br>
Title
Patlamanın ardından maden ocağına gelen aileler, yakınlarından haber alabilmek için bekleyişini sürdürüyor.
Title
Göçük altında kalan maden işçilerinin mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken büyük bir umutla bekliyor.
Title
Bölgeye intikal eden arama kurtara ekipleri, enkaz altında kalanların mesai arkadaşları ve ailelerinin duymak istediği tek bir şey var.
Title
Yangın ve göçük arazilerinde bulunan yakınlarının sağ bir şekilde kurtulması.
Title
Hüzün ve umut arasında bekleyiş kadraja böyle yansıdı.
Title
Hüzün ve umut arasında bekleyiş kadraja böyle yansıdı.
Hüzün ve umut arasında bekleyiş kadraja böyle yansıdı
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Devam eden arama kurtarma çalışmaları esnasında kameralara yansıyan, ailelerin ve ekiplerin hüzün ve umut arasındaki bekleyiş anları oldu.
  • Açıkgöz, "Patlama, rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış. Tabii göz gözü görmüyor, yoğun bir duman da var. El ele tutuşa tutuşa gittik, arkadaşlarımıza ulaştık." ifadelerini kullandı.

Acı ve umut arasında bekleyiş
OYNAT 12:36
Acı ve umut arasında bekleyiş
Bartın'da olayın yaşandığı bölgede yaşananları editörümüz Taha Hüseyin Karagöz aktardı. Ailelerin umutla sürdürdüğü bekleyişin acıya dönüştüğü anlar ekip arkadaşımız dahil bölgedeki herkesi duygulandırdı.

Patlamanın meydana geldiği maden ocağında çalışanları tanıdıklarını, hepsinin bölgenin insanı olduğunu kaydeden Açıkgöz, yaşadığı acıyı şu sözlerle paylaştı:

"Yaşadığım en büyük acı, şehitlerden birinin 5 sene birlikte çalıştığımız çok yakın arkadaşım olmasıydı. Tabii hepsi acı ama o arkadaşımı görünce daha büyük acıya kapıldım. Maalesef bu patlamada çok yakın arkadaşımı da kaybettim. Orada çok büyük acı hissettim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ailesine sabırlar diliyorum."

Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı: Gaz genizleri yakıyordu
GÜNDEM
Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı: Gaz genizleri yakıyordu

Maden ocağından kurtarılan işçi arkadaşlarını bırakıp hastaneye gitmek istemedi
OYNAT 00:33
Maden ocağından kurtarılan işçi arkadaşlarını bırakıp hastaneye gitmek istemedi
Bartın'da patlamanın yaşandığı maden ocağından çıkarılan bir işçi arkadaşlarını bırakıp hastaneye gitmek istemedi. Sağlık görevlilerine 'Ben gitmeyeceğim. Beni götürme sakın abi. Ben 2 dakika durayım şurada' dedi.


Konstantinos Florostan provokasyon

Konstantinos Floros'tan provokasyon

​Gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dan kışkırtıcı hamle.
Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

​Meteoroloji il il uyardı
Maden ocağındaki korku dolu anları anlattı: Patlama rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı.

​Trakya bölgesi en uygun adres olarak görülüyor.

​Evlerine sığmayan kütüphaneler kurdular.

​Hindu liderin oğlu Çavdari yakınları tarafından dışlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.