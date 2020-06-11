Mağdura adli yardım: Cumhurbaşkanı’ndan ‘suç mağdurları’ için kararname

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Kararname’yle, mağdur hakları konusunda atılan adımlara yenileri eklendi. Mağdurların adalete erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanan kararnameye göre, artık suça maruz kalan kişilerin ve kırılgan grup suç mağdurlarının adli süreçler hakkında bilgilendirilmesi ve alabilecekleri yardımlar konusunda kendilerine bilgi verilerek uygun kurumlara yönlendirilmesi mümkün olabilecek.

TEKRARLANMA RİSKİ SUÇLARLA ETKİN MÜCADELE

İşlenen suç nedeniyle kaygı düzeyi yüksek ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan mağdurların gerekirse ifade veya beyan işlemlerini uzmanların desteği ile duruşma stresinden uzak, sanıkla yüz yüze gelmeden gerçekleştirilebilmesinin önü açıldı. Mağdurun veya aile bireylerinin başvurması halinde suçun tekrarının veya başkaca bir suçun işlenmesinin önlenmesi için kolluk birimlerince gereken tedbirler alınacak.

ÖZEL İMKANLAR

Kararnameye göre, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, işkence, nitelikli cinsel saldırı gibi nitelikli suçlarda şiddet mağdurlarına bazı özel hizmetler de sunulacak. Buna göre, ilgili suçlardan mağdur olanların şüpheli ile temasını önleyici tedbirler alınacak. Tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumlarından tahliyesine veya firarına ilişkin bilgiler gerekli tedbirlerin alınması için mağdurun bulunduğu yer kolluk birimine bildirilecek. Mağdur için tehlike oluşturabilecek hallerde kolluk birimlerince mağdura bilgi verilecek. Mağdurların meslek edinmeleri amacıyla kurslar düzenlenebilecek ve mevcut kurslara katılmalarında öncelik tanınacak. Kursa katılım sağlayan mağdurların istihdamı desteklenecek. Mağdurlar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin ekonomik ve sosyal desteklerinden öncelikli olarak yararlandırılacak. Yerleşim yerini veya okulunu değiştirmek zorunda kalan mağdurların talepleri halinde, kendilerinin ya da bakmakla yükümlü olunan kişilerin eğitim gördükleri kurumların aynı türde eğitim veren okullarına devam etmeleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya yükseköğretim kurumlarınca öncelikli olarak sağlanacak.

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MAĞDURLARA ADLİ DESTEK PLANI

Cinsel suçlar gibi nitelikli vakalarda, daha etkin takip edilmesi gerektiği değerlendirilen suç mağdurları hakkında adli destek planı hazırlanacak ve vaka yönetimi tekniği ile adli sürecin başından sonuna uzmanlar eliyle psikososyal destek sunulacak.