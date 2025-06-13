Mahallenize diyetisyen ve psikolog geliyor

Bu merkezlerde, aile hekimiyle koordineli şekilde çalışan diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimci, diş hekimi ve hemşire gibi uzmanlar görev yapıyor. Vatandaşlar, bu merkezlerde beslenme danışmanlığı, ruh sağlığı desteği, fiziksel aktivite önerileri, kadın ve üreme sağlığı, bağımlılık danışmanlığı, kronik hastalık yönetimi ve kanser taramaları gibi çok sayıda hizmete ücretsiz erişebiliyor. SHM’lerde ayrıca Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, Okul Sağlığı Hizmetleri, KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) uygulamaları ve enfeksiyon kontrol hizmetleri de sunuluyor. SHM bulunmayan yerlerde ise bu hizmetler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla yürütülüyor. Vatandaşlar, aile hekiminin yönlendirmesiyle ya da doğrudan randevu yoluyla hizmet alacak. Ayrıca rehbere göre, her vatandaş yılda en az bir kez aile hekimine muayene olmalı.