Mahallenize diyetisyen ve psikolog geliyor

Birinci basamak sağlık hizmetlerine psikolog, diyetisyen ve fizik tedavi gibi bölümler ekleniyor. Devreye giren Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde (SHM) bu hizmetlere hastaneye gitmeden ücretsiz erişilebilecek. SHM’ler aile hekimleriyle koordineli çalışacak.
Sağlık Bakanlığı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde köklü değişikliklere gidiyor. “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda hazırlanan 2025 Aile Hekimliği Rehberi, vatandaşın doğrudan yaşamını etkileyen pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Mahalle ölçeğinden başlayan bu yeni sağlık modeliyle birlikte artık yalnızca aile hekimleri değil, Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) aracılığıyla çok sayıda uzman da birinci basamak sağlık sistemine entegre ediliyor.
AİLE HEKİMLERİYLE KOORDİNELİ ÇALIŞMA
Bu merkezlerde, aile hekimiyle koordineli şekilde çalışan diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimci, diş hekimi ve hemşire gibi uzmanlar görev yapıyor. Vatandaşlar, bu merkezlerde beslenme danışmanlığı, ruh sağlığı desteği, fiziksel aktivite önerileri, kadın ve üreme sağlığı, bağımlılık danışmanlığı, kronik hastalık yönetimi ve kanser taramaları gibi çok sayıda hizmete ücretsiz erişebiliyor. SHM’lerde ayrıca Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, Okul Sağlığı Hizmetleri, KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) uygulamaları ve enfeksiyon kontrol hizmetleri de sunuluyor. SHM bulunmayan yerlerde ise bu hizmetler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla yürütülüyor. Vatandaşlar, aile hekiminin yönlendirmesiyle ya da doğrudan randevu yoluyla hizmet alacak. Ayrıca rehbere göre, her vatandaş yılda en az bir kez aile hekimine muayene olmalı.
BAKANDAN PAYLAŞIM
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bakanlık tarafından hazırlanan Aile Hekimliği Rehberi'ne ilişkin eserin sağlık sisteminde hayırlara vesile olmasını diledi.