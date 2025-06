Bakan Memişoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Şu ana kadar 3 milyon insanı tarttık

Şöyle bir şey yaptık biz Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nde, Türkiye 2024 senesinde 1 milyar 24 bin kez sağlık sistemine yararlanmış. Yani her vatandaş 12,5 kez sağlık sistemine gitmiş. Dünya ortalaması, OECD ortalaması 6,2. Yani biz esasında her vatandaşımıza Avrupa'nın, OECD'nin neredeyse iki katı kadar sağlık hizmeti sunmuşuz. Peki bu sağlık hizmeti sunarken de tetkikinden filmine, ilacından her şeyini neredeyse ücretsiz yapmışız ve baktığınız zaman Türkiye diğer ülkelere göre çok büyük bir sağlık hizmeti sunuyor. Her ucunda ülkemizin, herkese ücretsiz ve en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz.