Mahkeme RTÜK kararını onayladı: FOX TV’nin dizisi Kızıl Goncalar’ın yeni bölümü yayınlanmadı

Faruk Turgut’un yönetimdeki Gold Yapım’ın yeni dizisi Kızıl Goncalar'da da aynı yapım şirketinin Kızılcık Şerbeti dizisinde olduğu gibi dindarlar hedef gösterildi.





Müslümanları ayrıştırarak ve ötekileştirerek ekrana getiren dizi, 18 Aralık akşamı FOX TV’de ekrana geldi.









Şikayetlere kayıtsız kalınmadı inceleme başlatıldı





Televizyon izleyicileri tarafından, İslam karşıtı ifadelerin sıklıkla geçtiği diziye dair ilk bölümden itibaren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na yoğun şikayette bulunuldu.





RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kendilerine iletilen çok sayıda şikayeti incelemeye aldıklarını duyurarak, "Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmekte" açıklamasını yaptı.









RTÜK durdurma cezası verdi





Söz konusu açıklamadan kısa bir süre sonra RTÜK kararı yayınlanarak; ‘Toplumun milli ve manevi değerlerine’ aykırılıktan yüzde 3 idari para cezası, 2 kez de program durdurma cezası verildiği öğrenildi.





Diziyle ilgili İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı için yapılan başvuru reddedildi.

8 Ocak Pazartesi akşamı [bu akşam] yeni bölümünün yayınlanması planlanan dizi, uygulanan ceza sebebiyle ekrana gelmedi.





Yerine belgesel yayınlandı





İki kez durdurma cezası alan dizinin yayın saatinde RTÜK tarafından belirlenen bir belgesel yayınlandı.