Gündem Makarna sorusuna cevap yok
İSTANBUL

Makarna sorusuna cevap yok

AK Parti’yi kamu kaynaklarıyla propoganda yapmakla suçlayan CHP, Bahçelievler başta olmak üzere İstanbul’un birçok ilçesinde İmamoğlu’nun etiketlerinin yer aldığı Ramazan kolileri dağıtması büyük tepkiye neden oldu.

Fatih Özer Yeni Şafak
Beylikdüzü Belediyesi’ne ait tişört giyen kişiler Bahçelievler’in Şirinevler mahallesinde, üzerinde İmamoğlu’nun logosu bulunan kumanyalar dağıtmış fotoğraf çekenler ise saldırıya uğramıştı.
Beylikdüzü Belediyesi’ne ait tişört giyen kişiler Bahçelievler’in Şirinevler mahallesinde, üzerinde İmamoğlu’nun logosu bulunan kumanyalar dağıtmış fotoğraf çekenler ise saldırıya uğramıştı.

Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği Beylikdüzü Belediyesi’ne ait tişörtler giyen kişilerin, Bahçelievler’de üzerlerinde İmamoğlu’nun etiketlerinin yer aldığı Ramazan kolilerini, dağıtması Beylikdüzü Belediyesi’nin Haziran ayı meclis gündemine taşındı.

Yaşanan skandal AK Parti Grubu tarafından sözlü önerge olarak Beylikdüzü Belediyesi Meclisi’nde ele alındı. AK Parti Grubu, CHP’li Çalık’a, “CHP, İstanbul adayının yardım kolilerini Beylikdüzü Belediyesi çalışanları ve araçlarıyle taşıyor mu? Siz bu konuda bilgi sahibi misiniz?” sorusunu yöneltti.

Sorulan soru karşısında herhangi bir açıklamada bulunmayan CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, “Bir sonraki soru önergesini geçelim” dedi. AK Parti Grubu'nun 'Soruya neden cevap vermiyorsunuz' demesi üzerine Çalık, "Cevap verilecek bir durum yok" yanıtını verdi.

Hırsızlığa müsaade etmeyeceğiz
GÜNDEM
Hırsızlığa müsaade etmeyeceğiz

İsmail Küçükkaya canlı yayında yalanladı: İmamoğlu ile görüşmedim Binali Yıldırım soruları istemedi
OYNAT 00:36
İsmail Küçükkaya canlı yayında yalanladı: İmamoğlu ile görüşmedim Binali Yıldırım soruları istemedi
CHP'nin İstanbul adayı canlı yayında AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım'ın pazar günü düzenlenecek ortak yayında kendilerine yöneltilecek soruları talep ettiğini iddia etti. Programın moderatörlüğünü yapacak İsmail Küçükkaya canlı yayına bağlanarak CHP adayını yalanladı.

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