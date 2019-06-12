Makarna sorusuna cevap yok

Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği Beylikdüzü Belediyesi’ne ait tişörtler giyen kişilerin, Bahçelievler’de üzerlerinde İmamoğlu’nun etiketlerinin yer aldığı Ramazan kolilerini, dağıtması Beylikdüzü Belediyesi’nin Haziran ayı meclis gündemine taşındı.

Yaşanan skandal AK Parti Grubu tarafından sözlü önerge olarak Beylikdüzü Belediyesi Meclisi’nde ele alındı. AK Parti Grubu, CHP’li Çalık’a, “CHP, İstanbul adayının yardım kolilerini Beylikdüzü Belediyesi çalışanları ve araçlarıyle taşıyor mu? Siz bu konuda bilgi sahibi misiniz?” sorusunu yöneltti.

Sorulan soru karşısında herhangi bir açıklamada bulunmayan CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, “Bir sonraki soru önergesini geçelim” dedi. AK Parti Grubu'nun 'Soruya neden cevap vermiyorsunuz' demesi üzerine Çalık, "Cevap verilecek bir durum yok" yanıtını verdi.

GÜNDEM Hırsızlığa müsaade etmeyeceğiz