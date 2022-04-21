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Gündem Malatya kız öğrenci yurdunda feci ölüm 20 yaşındaki genç kız yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti
MALATYA

Malatya kız öğrenci yurdunda feci ölüm: 20 yaşındaki genç kız yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti

Malatya'da 13 katlı bir kız yurdunun yedinci katından düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. M.Y.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Haber Merkezi İHA
Malatya kız öğrenci yurdunda feci ölüm: 20 yaşındaki genç kız yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti
Kız yurdunda camdan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Olay, 20 Nisan Çarşamba 23.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan Beydağı Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi.

İddiaya göre, M.Y. (20) yedinci katta kaldığı odada sigara içmek için odanın penceresini açtı, çıktığı sandalye üzerinde sigara içen M.Y. bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Genç kızın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay esnasında M.Y.’nin yanında bulunan arkadaşları genç kızın sigara içmek için çıktığı sandalyeden dengesini kaybederek düştüğünü belirtirken, M.Y.’nin cenazesi Cumhuriyet Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Gaziantep'te acı ölüm: Evinin önünde çay içerken mermi isabet etti
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Gaziantep'te acı ölüm: Evinin önünde çay içerken mermi isabet etti

Cristiano Ronaldo’nun acı günü: Yeni doğan ikiz bebeklerinden biri hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 12
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Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez’in yeni doğan ikiz bebeklerinden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’da forma giyen Ronaldo ve Rodriguez, geçtiğimiz sene ekim ayında biri kız, biri erkek olan ikiz bebek beklediklerini açıklamışlardı.
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Çift, sosyal medya hesaplarından yaptığı ortak açıklamada, \"Oğlumuzun yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle açıklıyoruz. Bir anne-babanın karşılaşabileceği en büyük acıyı yaşıyoruz. Buna dayanmak için umut ve mutluluk veren tek şey, kızımızın doğumu. Oğlumuz, sen bir meleksin. Seni daima seveceğiz.\" ifadelerini kullandı.<br><br>
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Bu zor dönemde mahremiyet isteyen çift, doktorlara ve hemşirelere ilgi ve destekleri için teşekkür etti.
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Dört çocuk sahibi olan Ronaldo, ikizlerin doğmasıyla birlikte 6 çocuk sahibi olacaktı.
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Cristiano Ronaldo’nun acı günü: Yeni doğan ikiz bebeklerinden biri hayatını kaybetti
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, yeni doğan ikizlerinden birinin hayatını kaybettiğini paylaştı.

Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in acı günü: Annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Olay, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi.
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İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir(81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü.
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Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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Acı haberini alan Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.
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Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in acı günü: Annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9. katından iddiaya göre cam silerken düştü. 81 yaşındaki Solmaz Candemir, hayatını kaybetti.


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