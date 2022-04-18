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GAZİANTEP

Gaziantep'te acı ölüm: Evinin önünde çay içerken mermi isabet etti

Gaziantep’te evinin önünde çay içtiği esnada silahlı kavganın arasında kalan ve rastgele ateşlenen mermilerin hedefi olarak hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük’ün cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alırken göz yaşlarına boğulan acılı eş Kenan Küçük, "Artık evimizin önünde bile oturamayacak hale geldik. Bu işin peşi bırakılmasın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Haber Merkezi İHA
Gaziantep haberleri: Gaziantepte acı ölüm: Evinin önünde çay içerken mermi isabet etti
Evinin önünde çay içerken mermi isabet etti.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken 3 çocuk annesi Küçük, arada kaldı. Kavgada ateşlenen mermiler kadının baş kısmına isabet etti. Olay sonrası kavga eden iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Gözyaşlarına boğulan acılı eş: "Sokağımıza bile çıkamaz olduk, suçlular hak ettikleri cezayı alsın"


Feci olay sonrası hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük’ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Eşinin cenazesini teslim alan acılı eş Kenan Küçük, "Saat 22.00 civarında eşim ve kızım komşularla birlikte kapı önünde çay içmeye çıkmıştı. O sırada iki genç sokakta silahlı kavgaya tutuşmuş ve sağa sola rast gele ateş etmeye başladı. Bu esnada mermilerden biri eşimin kafasına isabet etti. Sonrasında da eşim öldü. Ben bu olayın arkasındayım. Suçluların hak ettikleri cezayı alması için her şeyi yapacağım. Bu olaylara bir önlem alınsın artık, kimse evinin kapısının önüne de mi çıkamayacak artık. Yazık yani, bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Bugün bize oldu, yarın bir başkasına olabilir bu olaylar. Artık bir önlem alınsın" diyerek göz yaşları ile feryat etti.


Yakınının sözleri yürek dağladı


Cenaze araca konurken göz yaşı döken bir başka yakını ise "Gelin Fatma yavrularını kime bıraktın, Fatma nereye gittin" demesi ise yürekleri dağladı.
Katil zanlısı sabaha karşı yakalandı


Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri katil zanlısı M.Ö. isimli şahsı, sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Trabzon’da çamur afeti
FOTOĞRAF 9
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Trabzon'da dün geceden bu yana etkili olan ve mevsim normallerinin üzerinde 28 dereceye kadar yükselen sıcak hava afetlere neden oldu. Ani hava sıcaklıkları nedeniyle yaylalarda eriyen karlar gece yamaçlardan aşağıya önce dere sonra de adeta çamur olarak aktı.
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Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum mahallesinde yaylalarda eriyen kar suları sonrası dağın yamacından akan çamur deryası geniş bir alanda etkili oldu. Dağ adeta çamur olup akarken, mahallede geniş bir alanda çamur tabakası oluşturdu. Mahallede eskiden okul olarak kullanılan bir bina ve yanındaki eski lojman çamurla dolarken, 3 ev gelen çamur tabakası nedeniyle yıkıldı.
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Yıkılan evlerde kalanlar gece akan çamurun gürültüsü ile uyanarak evlerini terk edince ölmekten kurtuldu. Elektrik ve suyun verilemediği mahalle adeta bir çamur afeti yaşarken, bölge havadan da görüntülendi.
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“Daha önce böyle bir şey yaşamadık”<br>Yaşanan çamur afeti ile ilgili açıklama yapan Oylum mahalle muhtarı Niyazi Akyasan, çamura bulanan bölgeden sabah namazı sırasında Rafet Akyasan'ın kendisini telefonla aradığını belirterek “Mahalleden Rafet aradı, namazı kılmış yatıyordum. 'Heyalan bizi alıyor' dedi evleri. 'Acilen çoluk çocuk dışarı attık, hayvanları tahliye etmeye başladık' dedi. İnsan ve hayvanlar şuanda kurtarılmış durumda. Yıkılan okulun lojmanı var. Rafet'in bir evi var ve Hasan Çakır'ın bir evi var. Yıkılan 3 tane evimiz var. Bu gece çok sıcak bir hava olmasından dolayı karların erimesinden dolayı bazı yerlerde ufak tefek heyelanlar oldu. Onlarda şebeke borularını patlattı. Onların birleşmesiyle heyelanlar meydana geldi. Mahallemizde su yok. Elektrik yok. Yakın zamanda da bunların olması zor gibi çünkü bütün şebekemizin bağlantıları kopmuş durumda. Bizim yukar ki mahalleye yol olmadığından dolayı gitme şansımız yok. Daha önce böyle bir şey yaşamadık” dedi.
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Yaşadıkları korku dolu anları anlattılar<br>Çamura batan mahallede oturan ve son anda evlerini boşaltarak kurtulan Haydar Akyasan ise “Sabahın ilk saatlerinde büyük bir ses ile uyandık. Pencereden dışarıya baktığımızda dağın aşağıya doğru geldiğini gördük. Heyelan geldi evin önüne yığıldı. Çocuklarımı aldığım gibi yola çıktık. O arada babama bağırarak onu uyandırdım. Sonrasında ahırlardaki hayvanlarımızı kurtarmaya başladık. Korkuyorduk. Benim kaldığım ev yıkıldı gitti. Beşikte çocuğum vardı ilk onu aldım. Eşim ile dışarıya çıktık. Korku içindeydik. Hayvanları dışarıya çıkardıktan sonra ev yıkıldı. Dere gelmiş olsaydı hiç ruhumuz duymadan bizi almış götürmüş olacaktı” diye yaşadığı korku dolu anları anlattı.
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Babası Rafet Akyasan ise yaptığı açıklamada “Sabah namazından sonra uyudum. Oğlum beni kurtardı. Heyelan her şeyimizi aldı gitti. Canımızı zor kurtardık” ifadelerini kullandı.
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Trabzon’da çamur afeti
Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum mahallesinde yaylalarda eriyen kar suları sonrası dağın yamacından akan çamur deryası geniş bir alanda çamur tabakası oluştururken, çamur deryasına dönen mahallede 3 ev yıkıldı, eski okul ve yanındaki lojman çamurla doldu.

Evine dadanan hırsızlardan bıktı: Çareyi uyarıcı notlarda buldu
FOTOĞRAF 9
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Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası inşaat işçisi Tahsin Bayrak'ın kiracı olduğu ev ve malzemelerini koyduğu deposu hırsızlar tarafından farklı zamanlarda defalarca soyuldu.
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Bahçesinde beslediği tavukları, inşaat malzemeleri, balkonunda çay içtiği masası ve hurdaları çalınan Bayrak, çareyi evinin çevresine uyarıcı notlar asmakta buldu.
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Bayrak, evin ve deposunun çeşitli yerlerine, \"Hırsız bey, yakalarsan cezanı ben keserim\", \"İçeride bazı tuzaklar vardır. Sorumluluk kabul edilmez, ölüm tehlikesi vardır. Hırsıza duyurulur\", \"İçeride pitbull köpek vardır, sorumluluk kabul edilmez\" şeklinde notlar yazarak astı.
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\"Çay içtiğim masamı çalmaları çok sinirlendirdi\"<br>Tahsin Bayrak, bugüne kadar yaklaşık 25 bin liralık mal varlığının çalındığını ve astığı notlarla hırsızlık olayının azaldığını belirterek, \"Tavuklarıma kadar çaldılar. O öfkeyle tavukların hepsini telef ettim. Bütün hurdalarımı, takımlarımı çalıyorlar. Çalmadık hiçbir şey kalmadı. Çok uzun zamandır devam ediyor. Artık ben bıktım. Ortalama 20-25 bin liralık mal varlığım gitti. Parayla aldığım inşaat malzemelerimi çalıyorlar. En son birisini kerestelerimi çalarken yakaladım, geri bıraktırdım. En son çay içtiğim masamı çaldılar, çok sinirlendim. Gelip bana 'Masa, sandalye lazım' deseler evden daha güzellerini verirdim. Bu olay beni çok sinirlendirdi ve bu yazıları yazmaya karar verdim. Hırsızlığın önüne geçmenin yolu eğitimle olur. Hapisle olmuyor. Artık devlet büyüklerimiz nasıl çözecekse bir şekilde bu olayı çözmelerini rica ediyorum. Yazıların faydası oldu. Yazılardan sonra bir kez hırsızlık girişimi oldu. Onu da kendim gördüğüm için malzemeleri çalamadan kaçtılar. Şuana kadar başka da bir şey olmadı” dedi.
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Evine dadanan hırsızlardan bıktı: Çareyi uyarıcı notlarda buldu
Bolu'da farklı zamanlarda evi ve deposundan hırsızlık yapılan inşaat işçisi Tahsin Bayrak, çareyi evin çevresine astığı uyarıcı notlarda buldu. Tavuklarını da çalan hırsızlara isyan eden Bayrak, "Hırsız bey, yakalarsan cezanı ben keserim", "İçeride bazı tuzaklar vardır. Sorumluluk kabul edilmez, ölüm tehlikesi vardır. Hırsıza duyurulur" yazılı notlar astı.

Alibeyköy’de tramvaya tehlikeli ulaşım
FOTOĞRAF 5
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4 Ocak 2021 tarihinde hizmete açılan Alibeyköy Otogar-Cibali Tramvay hattının tamamlanmasının üzerinden 15 ay geçmesinin ardından Alibeyköy İstasyonu’nda yaya geçidinin olmaması, vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor. Tramvay istasyonunu kullanacak yayaların karşıya geçebilmesi için en yakın yaya geçidi ise 100 metrelik mesafede bulunuyor.
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Otobüs duraklarının bulunduğu alanda yolun karşına geçen vatandaşlar hayatlarını tehlikeye atıyor. Gün içerisinde yüzlerce kişinin kullandığı tramvay istasyonu için vatandaşlar, bu alana bir an önce yaya geçidi yapılmasını istiyor.<br>İnsanların buradan karşıya geçmek için güçlük çektiğini söyleyen Oğuzhan Özden, “Aslında ışıklandırma var ama çok geride kaldığından dolayı yani insanlar buradan karşıya geçmekte güçlük çekiyor. Keza aynı şekilde tramvaydan çıktık arkadaşımla birlikte, fakat karşıya geçemiyoruz gördüğünüz gibi arabalar vızır vızır geçiyor. Tabii tehlikeli görüyorsunuz araçlar hızlı yani hiçbir şekilde tabela veya yaya geçidi belirtecek hiçbir şey yok” dedi.
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Hızlıca akan trafiğin içinden yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Harput, “Buraya gelene kadar kaç yol ayrılıyor. Şuraya bir tane yapılması gerekiyor. O da çok acil. Burada çok kaza oluyor. Geçen gün ben de az daha kaza geçiriyordum. Ne yapayım başka yer yok” şeklinde konuştu.
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Alibeyköy’de tramvaya tehlikeli ulaşım
Eyüpsultan'da bulunan Alibeyköy Tramvay İstasyonu'nu kullanmak isteyen vatandaşlar, yaya geçidinin olmaması nedeniyle yolun karşısına geçerken zor anlar yaşıyor. Yetkililere seslenen vatandaşlar, hızlıca akan trafiğin olduğu bölgeye yaya geçidi yapılmasını istedi.


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