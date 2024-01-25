Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan ilk açıklama: Ağır hasarlı binalardan uzak duralım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yok
Battalgazi Belediye Başkanı: Vatandaşlar evlerinden çıkmış durumda
Bakan Koca: İki UMKE timi görev başında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Malatya ile ilgili son durumu bildirdi. Ekiplerin olumsuz çağrı almadıklarını belirten Koca, "Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında." dedi.
Psikososyal destek ekipleri görevlendirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremin ardından kentteki psikososyal destek ekiplerinin sahaya çıkması için talimat verdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yoğun faaliyet gösteren ekipler, vatandaşlara psikolojik ilk yardım vermek üzere görevlendirildi.