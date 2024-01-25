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Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem: 'Ağır hasarlı binalardan uzak durun' çağrıları yapılıyor

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 16.04'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi. Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü. Depremle ilgili 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor. Ağır hasarlı binalardan uzak duralım" diye konuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
16:10 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:33 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 16.04'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre,
Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan ilk açıklama: Ağır hasarlı binalardan uzak duralım

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki son durumu açıkladı. Yazıcı,
"Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Olumsuz bir durum yok, saha taraması devam ediyor. Ağır hasarlı binalardan uzak duralım"
çağrısı yaptı. Ayrıca Vali Yazıcı daha sonra yaptığı açıklamada bir binada kiriş çöktüğünü, yaralı ve can kaybının olmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yok

5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya;
"Malatya Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur." dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı: Vatandaşlar evlerinden çıkmış durumda

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder NTV canlı yayınında
“Depremi hissedince kesinlikle 5’in üzerinde bir deprem dedik. Şu an arkadaşlarımız, tüm mahallelerimizle irtibat kurmaya çalışıyorlar.
” dedi. Başkan Güder, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını söyledi.

Bölgedeki vatandaşların evlerinden dışarı çıktığını söyleyen Başkan Güder,
“Biz şu an arkadaşlarla teyakkuz halindeyiz.”
ifadesini kullandı.

Bakan Koca: İki UMKE timi görev başında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Malatya ile ilgili son durumu bildirdi. Ekiplerin olumsuz çağrı almadıklarını belirten Koca, "Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında." dedi.


Psikososyal destek ekipleri görevlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremin ardından kentteki psikososyal destek ekiplerinin sahaya çıkması için talimat verdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yoğun faaliyet gösteren ekipler, vatandaşlara psikolojik ilk yardım vermek üzere görevlendirildi.


#AFAD
#Malatya
#deprem
#Malatya Valisi
#Ersin Yazıcı
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