Malezya Başbakanı’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Kalbimin Tek Sahibi

Asya turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bizzat karşılayan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, veda mesajında Erdoğan'a sevgisini İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını paylaşarak gösterdi.
Asya turu kapsamında Malzeya, Endonezya ve Pakistan'a ziyaretlerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere ilk durağı Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a gitmişti.
BAŞBAKAN'DAN İREM DERİCİ'NİN ŞARKISIYLA PAYLAŞIM
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.
'TEŞEKKÜR EDERİM GÖRÜŞMEK ÜZERE'
Ayrıca, bu temasların gelecekte daha geniş kapsamlı iş birliklerine kapı aralayacağını vurguladı.
Başbakan Enver'in paylaşımında İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" parçasının çalması dikkat çekti.