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Malezya Başbakanı’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Kalbimin Tek Sahibi

Malezya Başbakanı’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Kalbimin Tek Sahibi

00:0912/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Malezya Başbakanı İbrahim, İrem Derici şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı yaptı.
Malezya Başbakanı İbrahim, İrem Derici şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı yaptı.

Asya turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bizzat karşılayan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, veda mesajında Erdoğan'a sevgisini İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını paylaşarak gösterdi.

Asya turu kapsamında Malzeya, Endonezya ve Pakistan'a ziyaretlerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere ilk durağı Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a gitmişti.

BAŞBAKAN'DAN İREM DERİCİ'NİN ŞARKISIYLA PAYLAŞIM

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin güçlendirilmesine duyulan acil ihtiyaca dikkat çektiğini ifade eden Enver, Erdoğan ve Türk heyetinin varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'TEŞEKKÜR EDERİM GÖRÜŞMEK ÜZERE'

Ayrıca, bu temasların gelecekte daha geniş kapsamlı iş birliklerine kapı aralayacağını vurguladı.

Paylaşımını Türkçe
"Teşekkür ederim, görüşmek üzere.
" ifadesiyle tamamlayan Enver İbrahim, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın ilişkilerin altını çizdi.

Başbakan Enver'in paylaşımında İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" parçasının çalması dikkat çekti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#İrem Derici
#Malezya
#Anwar İbrahim

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