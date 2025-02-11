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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Malezya basınında geniş yer buldu: 'Yeniden Asya' vizyonuna vurgu yaptılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Malezya basınında geniş yer buldu: 'Yeniden Asya' vizyonuna vurgu yaptılar

21:2611/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya'ya yaptığı resmi ziyaret, ülke basınında geniş yer buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya'ya yaptığı resmi ziyaret, ülke basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya'ya yaptığı resmi ziyaret, ülke basınında geniş yer buldu. Berita Harian gazetesi, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 'Filistin için adalet talep eden ve Batı Asya'ya barış getiren cesur ve kararlı bir lider' olarak nitelendirdiğini aktarırken, New Straits Times ise, Erdoğan'ın Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'ndeki hitabında, Türkiye'nin bölgeye yönelik izlediği 'Yeniden Asya' vizyonu doğrultusunda Ankara-Kuala Lumpur ikili savunma ilişkilerinde gelecek dönemde gelişmeler beklendiğini vurguladığının altını çizdi.

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya'ya yaptığı resmi ziyaret, ülke basınında geniş yer buldu.

Malezya'da yayımlanan New Straits Times, Harian Metro, The Malaysian Reserve, Malay Mail ve Berita Harian gazetelerinin haberlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10-11 Şubat'ta düzenlediği resmi ziyaretin detaylarına geniş yer verildi.

Ülkenin resmi haber ajansı Bernama, Erdoğan'ın Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüşmesini ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılanmasını ön plana çıkardı.

Bernama'nın haberlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Enver ile düzenlediği ortak basın toplantısı ve Enver'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etmesi gibi ziyarete dair detaylar okuyuculara ulaştırıldı.
Haberlerde, Erdoğan'ın Türkiye-Malezya İş Forumu'nun kapanışındaki konuşmasına, Petronas İkiz Kuleleri'ni ziyaretine, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'ndeki "Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği" toplantısındaki hitabına, Erdoğan'a fahri doktora beratı tevdi edilmesine ve iki ülke arasında 11 anlaşma imzalanmasına geniş yer verildi.

"Yeniden Asya" vizyonu ve ASEAN

Ülkenin eski gazetelerinden New Straits Times'ın haberinde, Erdoğan'ın "Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 2025 Dönem Başkanı Malezya'ya" ziyaretinin Türkiye'nin ASEAN ile ilişkilerine katma değer sağlayacağı ifade edildi.

Haberde, Erdoğan'ın Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'ndeki hitabında, Türkiye'nin bölgeye yönelik izlediği "Yeniden Asya" vizyonu doğrultusunda Ankara-Kuala Lumpur ikili savunma ilişkilerinde gelecek dönemde gelişmeler beklendiğini vurguladığı aktarıldı.

İkili 11 anlaşma ve Gazze'yi yeniden inşa fonu

Günlük Harian Metro gazetesinin haberinde, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunun ele alındığına ve çeşitli sektörlerde işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen 11 anlaşmanın imzalandığına işaret edildi.

Haberde, Erdoğan'ın Enver ile görüşmesinde, geçen hafta Malezya hükümetinin Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının finanse edilmesini kapsayan, Japonya hükümetinin işbirliğiyle oluşturmayı planladığı mali fonu destekleyeceğini söylediği anımsatıldı.

Odak, savunma sanayisindeki ivmelenme

İş dünyasına yönelik yayımlanan The Malaysian Reserve'ün haberinde, gezide yapılan heyetler arası görüşmelerde Erdoğan ve Enver'in iki ülke ilişkilerinin yanı sıra sanayi ve teknoloji, enerji, turizm ve ticaret alanlarında işbirliği fırsatlarını masaya yatırdığı kaydedildi.

Erdoğan'ın "ileriye doğru atılacak somut adımlara yoğun bir şekilde odaklanıldığı" ifadesinin öne çıkarıldığı haberde, Türkiye'nin ikili ilişkilerde, teknoloji transferi ve ortak üretim yoluyla savunma sanayisindeki ivmelenmeye odaklanmaya hazırlandığı vurgulandı.

Malay Mail gazetesinin haberinde ise heyetler arası görüşmede, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik Türkiye ve Malezya'nın rol alacağı ortak çabaların gündeme geldiği ve Erdoğan'ın, Filistin meselesinde "Malezya'nın güçlü duruşunu takdir ettiği" belirtildi.

"Ahlaki berraklık ve cesaret"

Berita Harian gazetesinin haberinde de dikkatler ziyarette Erdoğan'ın, Başbakan Enver'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye ettiğine çekildi ve Enver'in ziyaret kapsamında otomobili kullanmaya vakit bulduğu kaydedildi.

Haberde, Enver'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı,
"Filistin için adalet talep eden ve Batı Asya'ya barış getiren cesur ve kararlı bir lider."
olarak nitelendirdiği ve
"Erdoğan, Filistin meselesinde ahlaki berraklığını ve cesaretini ortaya koydu."
ifadesini kullandığı vurgulandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Malezya
#Basın

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