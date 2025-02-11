Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında satır başlıkları;

Türk ve Malay halkları arasındaki dostluk asırlar öncesine dayanıyor. Bu kadim ortak tarihten güç alıyor, ecdadımızın ayak izlerini takip ediyoruz. Bugün yaptığımız görüşmelerde münasebetlerimizi perçinleyecek adımları değerlendirdik. Sizlerin huzurlarında 11 anlaşmayı imzaladık.





Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da: 11 anlaşma imzaladık somut iş birliğimiz daha da artacak Gündem / Politika





Ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği kazan-kazan anlayışıyla artırma konusunda fikir birliği içerisindeyiz. Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik. Bugün düzenlenecek iş forumunun yeni iş birliği projelerine vesile olmasını diliyorum.





Savunma sanayi alanında yakaladığımız ivmeyi, ortak ön geren projelerde sürdüreceğiz. Malezya'nın ülkemize artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor ve kardeşimi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. Sabiha Gökçen ile ilgili olarak yaptığımız görüşmede süratle pis sayımızı 2'ye çıkardık. Şimdi terminali de yapmak suretiyle Sabiha'yı da çok daha uçak sayısıyla farklı bir zemini oluşturmasını istiyoruz. Eğitimde YÖK ile Malezya Yüksek eğitim arasında kurulmaya çalışılan ortak öğrenim için fikir birliğine vardık.

"İSRAİL İŞGALE SON VERMELİ"

Bugünkü görüşmelerimizde Filistin davası başta olmak üzere uluslararası meseleleri de konuştuk. Yardımlar konusunda biz şu ana kadar 100 gemiyi aşkın gönderdik. Bu gemiler aynen devam ediyor. Gazze ve Filistin konusunda Malezya'nın duruşunu takdirle takip ediyoruz.





Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında İsrail'in verdiği sözleri tutmadığını gördük. İsrail, işgale son vermeli ve sebep olduğu zararı da tanzim etmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır. Bütün ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek, bunun altından kalkarız diye düşünüyorum.





1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in açıklamalarında satır başlıkları;

Bu uzun bir yol. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bunu konuştuk. Şu anki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı konuştuk. Savunma eko-sisteminde karşılıklı mutabık kalındı. Sizin hükümetiniz bize şunun güvencesini verdi. Hava alanlarıyla ilgili kurumumuzun Sabiha'daki etkinliğine devam edeceğini söylediniz.





Baktığımızda Türkiye dünya seviyesinde parlayan bir seviyeye gelmiş durumda havacılık konusunda. Türkiye bir örnek teşkil ediyor. Sizin liderliğinizde Türk hava yollarında devmrim gerçekleşti. Çok büyük ve etkin çalışan bir havalimanını gördük.





Ayrıca petrol, enerji, dijital gelişimde ve afet konusunda işbirlikleri olacak. Son derece kararlı ve güçlüsünüz. Kendinizi net ifade ediyorsunuz. Dünyada adalet ve barış istediğinizi söyleyen net bir lidersiniz.

'TÜRKİYE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR'

Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız. Gazze konusunda Türkiye bir liderlik ortaya koymuş durumda. İnsani yardım konusunda bildiğim başka hiçbir ülke Türkiye kadarını yapmadı. Türkiye 100 gemi dolusu ekipman ve insani yardım gönderdi.



