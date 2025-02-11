Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Malezya'da, Başbakan Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli aracı Togg'u armağan etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Malezya’da temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e Togg aracı hediye etti.
İbrahim'e Togg hediye etti
Aracın teslim töreninde Malezya’ya özgü halk dansları gösterisi yapılırken Malezya ve Türkiye bayrakları taşıyan Malezyalı çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.