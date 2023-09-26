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Maliye Bakanlığından Oda Tv'nin haberine yalanlama: Mehmet Şimşek hiçbir zaman Kalyon Holding'de çalışmadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Oda Tv'nin Bakan Mehmet Şimşek'i hedef alan haberine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan haberin yalan olduğu vurgulanan açıklamada, "Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hiçbir zaman Kalyon Holding'te çalışmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildii

22:20 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Oda Tv, algılarına bir yenisini daha ekleyerek, Bakan Şimşek'in bir holdingde üst düzey görevde bulunduğunu öne sürdü.

Oda Tv, algılarına bir yenisini daha ekleyerek, Bakan Şimşek'in bir holdingde üst düzey görevde bulunduğunu öne sürdü.

Asılsız haberleriyle gündemden düşmeyen Oda Tv, yeni bir algı operasyonuna girişti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bir holdingde işe başladığını belirten haber sitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de geçmiş dönemde söz konusu kurumda görev aldığını iddia etti.

Maliye Bakanlığından Oda Tv'nin haberine yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Oda Tv'nin haberinin yalan olduğunu vurgulayıp, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hiçbir zaman Kalyon Holding'te çalışmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." açıklamasını yaptı.



Oda TV yazarı eski Amiral'den PKK'lılara güzelleme: Onlar da Müslüman
Oda TV yazarı eski Amiral'den PKK'lılara güzelleme: Onlar da Müslüman

2008 - 2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevi yapan Oda TV Yazarı eski Tuğamiral Türker Ertürk’ün yazdıkları kan dondurdu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın "Vatan, millet, din ve bayrak uğruna hayatlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kendilerini minnetle yâd ediyoruz..." ifadesini hazmedemeyen Ertürk, Akar’ın “din uğruna” ifadelerine muhalefet edeyim derken içindeki İslam hazımsızlığını da ortaya çıkardı. Oda TV yazarı eski Tuğamiral Türker Ertürk bununla da kalmadı, “Karşımızda bize direnç gösterenler de toprak bütünlüğümüze tehdit teşkil edenler de Müslüman” diyerek Marksist örgüt PKK'lıları da Müslüman ilan etti.



#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Mehmet Şimşek
#Oda TV
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