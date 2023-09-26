Maliye Bakanlığından Oda Tv'nin haberine yalanlama: Mehmet Şimşek hiçbir zaman Kalyon Holding'de çalışmadı

Oda Tv, algılarına bir yenisini daha ekleyerek, Bakan Şimşek'in bir holdingde üst düzey görevde bulunduğunu öne sürdü.
Asılsız haberleriyle gündemden düşmeyen Oda Tv, yeni bir algı operasyonuna girişti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bir holdingde işe başladığını belirten haber sitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de geçmiş dönemde söz konusu kurumda görev aldığını iddia etti.
Maliye Bakanlığından Oda Tv'nin haberine yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Oda Tv'nin haberinin yalan olduğunu vurgulayıp, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hiçbir zaman Kalyon Holding'te çalışmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." açıklamasını yaptı.