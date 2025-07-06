Manavgat'ta aslanın kaçtığı hayvan parkı mühürlendi

Ekipler, burada bir süre çalışma yaptıktan sonra işletmeyi mühürledi.

Hayvan parkından saat 03.21'de kaçan aslan, tarlasında çalışan Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Ormanlık alana yönelen aslan hayvanat bahçesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince koordineli şekilde çevrilmiş, hayvan vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü de incelenme başlatmıştı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise aslanı canlı yakalamanın mümkün olmadığı bildirilmiş, hayvanın kaçtığı işletme hakkında adli işlem ve soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.