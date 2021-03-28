Uyarıya rağmen çaydan otomobille geçmeye çalışınca mahsur kaldılar

Dünya

Süveyş Kanalı için 3 ayrı kurtarma planı hazırlandı

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi dev yük gemisini saplandığı yerden kurtarmak için çalışmalara devam ettiğini belirtti. Rabi, Mısırlı ekipler tarafından tasarlanan üç kurtarma planın, ilk ikisinin çalışmalara üçüncü gününde katılan Hollandalı bir ekibin de yardımıyla devam ettiğini ifade etti. Üçüncü planın yüklerin boşaltılmasıyla gemiyi kurtarmak olduğunu belirten Rabi, 13 bin konteynerı 52 metre gibi bir yükseklikten indirmenin zor bir ihtimal olduğunu değerlendirdi.