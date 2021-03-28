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MANİSA

Manisa haberleri: Uyarıya rağmen çaydan otomobille geçmeye çalışınca mahsur kaldılar

Uyarıya rağmen çaydan otomobille geçmeye çalışınca mahsur kaldılar

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Gürdük Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışırken mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip, halkı uyardı.

Haber Merkezi DHA
Manisa haberleri: Uyarıya rağmen çaydan otomobille geçmeye çalışınca mahsur kaldılar
Otomobille çaydan geçmeye çalışan kişiyi itfaiye görevlileri kurtardı.

Akhisar'ın Seyit Ahmet Mahallesi'ndeki Gürdük Çayı'nda meydana gelen olayda Gönenç Dalçam'ın kullandığı 45 HA 0010 plakalı otomobil, yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki çaydan geçerken çamura saplandı. Sürücü Dalçam, yanındaki arkadaşı ile otomobilde mahsur kaldı.

Suya halatla giren itfaiye ekipleri suda mahsur kalan aracı kurtardı.
Suya halatla giren itfaiye ekipleri suda mahsur kalan aracı kurtardı.

İtfaiye görevlileri uyardı!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya halatla giren itfaiye ekipleri ilk olarak otomobilin penceresinden çıkardıkları sürücüyü çıkardı, ardından arkadaşını kıyıya çıkartarak kurtardı. Ardından otomobil de halatla bağlanıp, çekilerek çaydan çıkarıldı. İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip, halkı uyardı.

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