Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.26’da meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa’nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir’de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa’da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR HASAR SÖZKONUSU DEĞİL

Depremle ilgili canlı yayında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." dedi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kırkağaç'ta meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.01.2020 tarihinde saat 14.26’da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

GÜNDEM Depremin kahramanı Suriyeli Mahmud'un evi de hasar görmüş: Yardım taleplerini ise 'Allah rızası için yaptım' diyerek reddetti

EKONOMİ Yapı denetiminin olduğu binalar deprem testini geçti

GÜNDEM Kaşiften müthiş iddia: Deprem habercisini buldum

GÜNDEM Depremde yıkılan binalar hakkında soruşturma

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu Palandöken’de tatil yapıyor: Kıymetini bilin

EKONOMİ Bakan Kurum: Yıkılan köylerde tarım köy uygulaması yapılacak

SPOR Sporculardan depremzedelere destek

GÜNDEM İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eski eşyalarını göndermemenizi rica ediyorum

EKONOMİ Deprem çantalarına talep arttı, fiyatlar 90 ila 400 lira arasında