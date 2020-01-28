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Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

Manisa'da merkez üssü Kırkağaç olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa gibi çok sayıda kentte de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu katıldığı canlı yayında, Manisa depremi ile ilgili olarak sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada 'Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Manisa'nın meydana gelen depremin merkez üssü
Manisa'nın meydana gelen depremin merkez üssü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.26’da meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa’nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir’de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa’da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR HASAR SÖZKONUSU DEĞİL

  • Depremle ilgili canlı yayında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." dedi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kırkağaç'ta meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "28.01.2020 tarihinde saat 14.26’da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

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