Manisa'da bir evde yangın çıktı: Kullanılamaz hale geldi

Yangın sırasında Arıkan ailesinin mezarlık ziyaretinde olduğu öğrenildi.
Manisa’nın Demirci ilçesinde çıkan yangında bir müstakil ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Mezitler Mahallesi'nde Şahin Arıkan'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında Arıkan ailesinin mezarlık ziyaretinde olduğu öğrenildi.
#Manisa
#yangın
#ev