Ankara'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçe merkezine 36 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilkent köyünde çıktı. Nurullah ve İsmail Babacan’a ait kullanılmayan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler soruşturma başlatıldı.