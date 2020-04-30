Manisa'da evinde kurduğu serada uyuşturucu yetiştiren zanlı gözaltına alındı

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Adana'da uçurtma yasağı!

Adana'da, elektrik direklerine takılıp kesintiye yol açarak, evlerinde cihaza bağlı yaşamlarını sürdüren çok sayıda hasta için risk oluşturan uçurtma, yasaklandı. Uçurtma uçuranlar ile satanlara para cezası uygulanacak.