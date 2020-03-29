Gündem Manisada korkutan deprem
MANİSA

Manisa'da korkutan deprem

AFAD: Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.56'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi AA
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.56'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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