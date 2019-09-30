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Manisa'da öğrenci servisi devrildi: 12 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan Ayhan A. (57) idaresindeki servis minibüsü, Çiftlik Mahallesi'nde devrildi. Kaza sonucu 11’i ilkokul öğrencisi 12 kişi yaralandı. Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Manisa'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Manisa'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 11’i ilkokul öğrencisi 12 kişi yaralandı.

İlkokul öğrencilerini taşıyan Ayhan A. (57) idaresindeki 45 ACK 470 plakalı servis minibüsü, Çiftlik Mahallesi'nde devrildi.

Devrilen minibüs maddi hasar gördü.
  • Kazada yaralanan öğrenciler Resul Ö. (8), İshak Tuna Ö. (7), Merve S. (10), Enes Ö. (10), Ramazan A. (10), Dilara K. (9) ve Oğuzkan K. (11) Akhisar’daki hastanelere, servis şoförü ile Kerem Ö. (8), Ömer S. (7), Mert B. (7) ve Ecrin Ö. (11) Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ercan Özkan yaptığı açıklamada, öğrencilerin ilçedeki Bakır Atatürk-Hilmi Bakırlı İlkokulunda taşımalı eğitim gördüklerini söyledi.

Kazanın, minibüsün freninin boşalması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

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