Mansur Yavaş bir kez daha İmamoğlu'na dokundurdu: Seçim yaklaşınca anketlere bakarız

"Ekrem Bey, kendi üzerine olan baskılardan dolayı 'bir an evvel adayımız açıklansın, erken seçime davet edelim' dedi. Saygıdeğer bir fikirdir. Parti de bu yönde karar almıştır. Buna bizim itirazımız falan yok. Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz.