Mansur Yavaş bir kez daha İmamoğlu'na dokundurdu: Seçim yaklaşınca anketlere bakarız

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki 'adaylık' atışmaları sürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin cumhurbaşkanı adayı adayını belirlemek için yapacağı ve Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimi iğneleyen ifadeler kullandı. "İmamoğlu üzerinde baskı olduğunu söyledi. Buna bizim itirazımız falan yok." deyip partide görüş ayrılıkları olabileceğini vurgulayan Yavaş, "Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz." diye konuştu.
Mansur Yavaş, Elmadağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde yaşananlara ilişkin konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile her zaman yan yana geldiklerini, aralarında bir şey olmamasına rağmen her konuştuklarında bir şey çıkartmaya çalışıldığını öne sürdü.
"Seçim yaklaşınca yine anketlere bakarız"
"Seçim yaklaşınca yine anketlere bakarız"
"Buna bizim itirazımız falan yok."
deyip partide görüş ayrılıkları olabileceğini vurgulayan Yavaş,
"Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz."
diye konuştu.
Yavaş, şunları kaydetti:
"Ekrem Bey, kendi üzerine olan baskılardan dolayı 'bir an evvel adayımız açıklansın, erken seçime davet edelim' dedi. Saygıdeğer bir fikirdir. Parti de bu yönde karar almıştır. Buna bizim itirazımız falan yok. Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz.
Yani ilk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Biz bırakın rakibini, yol arkadaşı birinin ayağa takılmasından fırsat bekleyecek insanlardan değiliz. Eğer Ekrem Başkanın başına siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bunu bütün kamuoyuna saygı ile açıklıyorum."
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