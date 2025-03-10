Ankara’da Yavaş yerine Beker mi?

İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra kendisine yeni adres arayan Ankara Milletvekili Adnan Beker’in CHP’ye transferinin ardında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olduğu bildirildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘kara kutusu’ ve finansörlerinden olan Beker’in CHP saflarına geçişinin İmamoğlu’nun operasyonu olduğu konuşuluyor. CHP kulislerinde Beker’in transferinden bilgisi olmadığını söyleyen Yavaş’a, bu hamle ile Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarcı olması halinde, bir dönem daha belediye başkanlığı yolunun kapatılacağı gözdağının verildiği dillendiriliyor.

İMAMOĞLU OPERASYONU

2023 seçimlerinden kısa bir süre sonra seçildiği İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, yaklaşık 1,5 yıl bağımsız kalmasının ardından sürpriz bir şekilde adaylık tartışmalarının zirve yaptığı CHP’ye transfer oldu. Edinilen bilgilere göre, Beker’in transferinde oklar Ekrem İmamoğlu’nu işaret ediyor. Katılım bu çerçevede ‘Bir İmamoğlu operasyonu’ olarak özetlenirken Beker’e 2029 başkent adaylığı için de söz verildiği ileri sürülüyor. Beker’in Ankara isteğini hatırlatan çevreler bu transferi “Cumhurbaşkanı adayı olmak için fırsat kollayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın yedeği” değerlendirmesiyle özetliyor.

KARAKUTU MESAJI

Bir dönem kara kutusu olan Beker’in transferiyle Yavaş’a, Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarcı olmaması yönünde mesaj gönderildiği bildiriliyor. Beker, 2019-2023 arasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği sırasında Yavaş’ın Ankara’daki esnaf ve zanaatkar odalarıyla olan ilişkisini önemli ölçüde iyileştirdi. Yavaş’a gerek finansman bulma gerek esnaf odalarından gelen taleplere cevap bulma konularında yardımcı oldu. Beker’in asıl öne çıktığı nokta ABB Meclisi’nde çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olduğu dönemde başkanlığın önergelerini Meclis kararı olmadan uygulanmasının önünü açmaktı. Fiili durumu oluşturan, bunun için de gereken sivil baskıyı yanında tutan Beker, Yavaş’ın pek çok sırrına vakıf kişi olarak adlandırıldı. Beker’in transferiyle Yavaş’a bunun üzerinden de mesaj verildiği kulislerde dillendiriliyor.

Bu transfer bizi üzdü

Beker’in CHP’ye geçişi hem geçmişte CHP’ye oy vermemesi hem de transferin zamanlaması nedeniyle parti içinde sıcak tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Son tepkiyi eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na yakınlığını hala sürdüren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi. Seçer, “Bunların ne katacağını bana söyleyin. Partinin dünya görüşüyle alakası olmayan isimler. Partimizin görüşlerini beğeniyorsa gelsin ama sırf sayısal olarak parmak sayımız artsın diye gelmek olma. Son transferler bizi çok üzdü” dedi.







