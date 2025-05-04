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Mantar toplamaya çıkmıştı: Altı gündür aranan vatandaşın cansız bedeni bulundu

Mantar toplamaya çıkmıştı: Altı gündür aranan vatandaşın cansız bedeni bulundu

21:424/05/2025, Pazar
AA
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Ekipler, Ornaz Vadisi'ne çıkan sarp patika yolda kayıp vatandaşı hareketsiz vaziyette buludu.
Ekipler, Ornaz Vadisi'ne çıkan sarp patika yolda kayıp vatandaşı hareketsiz vaziyette buludu.

Denizli'de altı gün önce mantar toplamak için evden çıkan vatandaşı arama çalışmaları acı sonla tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 70 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin cansız bedeni bulundu.

Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Karademir'in (70) bulunması için AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara çeşitli arama kurtarma dernekleri de destek verdi.

Ekipler, çalışmalar kapsamında Bağbaşı Yaylası ile İsrafil Deresi mevkisi arasındaki ormanlık alanı taradı.

Bölgedeki dağlık alanlarda da arama yapan ekipler, Ornaz Vadisi'ne çıkan sarp patika yolda Karademir'i hareketsiz vaziyette buldu.

Bölgedeki AKUT ekibindeki sağlık personeli Karedemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Karademir'in cenazesi, bölgeden helikopterle alınarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde 29 Nisan'da mantar toplamak için evden ayrılan Karademir'in eve dönmemesi üzerine yakınları polise başvurmuş, Karademir için arama çalışması başlatılmıştı.​​​​​​​



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