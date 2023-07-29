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Marmaris fidan verdi

Marmaris’te 2 yıl önce yaşanan, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında 6 bin hektarlık alanda kül olan ağaçların yerine yenileri dikildi. Bugüne kadar bölgede 41 milyon 490 bin fidan elde edildi. 3 bin hektarlık dağlık ve kayalık alanlarda ise 34 tondan fazla tohum toprakla buluşturuldu.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Marmaris.

Marmaris.

Marmaris’te 2 yıl önce bugün çıkan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak gösterilen binlerce hektar alan yeşillenmeye başladı. Bölgeye 309 bin fidan dikilirken eğimli ve kayalık arazilere 34 ton tohum atılarak 41 milyondan fazla fidan elde edildi. Zarar gören alanlardan 5 bin 10 hektarlık alanda doğal gençleştirme, 668 hektar alanda suni gençleştirme ve 392 hektar alanda da rehabilitasyon çalışmaları yapıldı.

YANGIN ÖNCESİNDEN DAHA FAZLA AĞAÇ DİKİLDİ

Bu çalışmalarda 248 bin 350 kızılçam, 28 bin karaservi, 11 bin 500 yalancı akasya, 17 bin harnup, 4 bin 650 adet sığla fidanı dikildi. Bunun yanı sıra defne, zakkum ve diğer yapraklı türlerden olmak üzere toplamda 309 bin 500 adet fidan dikimi yapıldı. Marmaris yangınlarını etkileyen 6 bin hektarlık alanda fidan dikimi ve rehabilitasyon yapılırken 3 bin hektarlık dağlık ve kayalık alanlarda 34 tondan fazla tohum ekildi. Yangının ardından harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı bölgeye yangın öncesinden daha fazla ağaç dikti.


Yaycı 15 Temmuz'da Marmaris'te yaşananları ilk defa anlattı
Yaycı 15 Temmuz'da Marmaris'te yaşananları ilk defa anlattı

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, tvnet canlı yayınında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin en önemli ve can alıcı beka sorununun FETÖ olduğunu vurgulayan Yaycı, "FETÖ, sadece bir terör örgütü değildir, aynı zamanda bir casusluk örgütüdür." diye konuştu. Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, ''15 Temmuz'da ben de Marmaris'teydim. Bizim gittiğimizden sonra üçüncü gündü. Devletin elden gideceğini söylüyordum. Son şura burada da bir şey olmazsa bunlar devleti tamamen ele geçirecekler ve bu iş bitecek diyordum. Arkadaşım Serkan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Varşova'dan geliyor onu karşılamaya gideceğim dedi. Erdoğan, Serkan'ı görüyor Antalya'ya gideceğiz. Bizim orada annemin evi var, bizim otel güzeldir diyor. Emine Hanım ile konuşup ikna ediyor ve oyunun kaderi orada değişiyor. İkinci kırılma zamanı da Sayın Cumhurbaşkanı karar veriyor iki gün sonra. Serkan, valla Erdoğan buraya gelecek ama kimseye söyleme dedi. Biz de söylemedik. O gün gelecekti Erdoğan, bindiği helikopter arızalanıyor ve askeri piste iniyor. Serkan'ın helikopteri var ve oraya iniyor ve ikisini alıp kendi helikopteriyle Marmaris'e getiriyor. Moldova Cumhurbaşkanı geliyor falan diyerek söylentileri geçiştirdik. Muhsin Bey (Koruma müdürü) benim cumhurbaşkanı ile konuşmam lazım dedim. Bir gün ya da iki gün önce o talebim iletilmedi. Hiç de görüşemedim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile. Bir kez Beştepe'de el sıkıştım yüz yüze görüşme hiç yok. Marmaris'te 15 Temmuz'da halk rahatsız olmasın diye az koruma ile gelmiş. Orada da Erdoğan'ı arıyorlarmış. 21.30 civarı beraber FETÖ ile mücadelede çalışan arkadaşlarım aradılar. Darbe oluyor dediler ben de kafa buluyorlar sandım. Güvendiğim generalleri ve amiralleri aradım. FETÖ'cüleri aradım telefonlarıma çıkmadılar. FETÖ darbesi oluyor dedim, birkaç fikir sundum. Sen bunu Fahri Kasırga (Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri) ilet dediler. Babamı aradım FETÖ darbesi oluyor dedim, bana meşru hükümetin yanında olacaksın dedi. Fahri Bey'i aradım, kimseye ulaşamıyorum dedi. FETÖ darbesi oluyor dedim. Emir komuta altındaysa telefonlarınıza çıkmazlar.'' sözleriyle o geceyi anlattı.


#Marmaris
#Orman Yangını
#Tarım ve Orman Bakanlığı
1 saat önce
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