Marmaris fidan verdi

Marmaris.
Marmaris’te 2 yıl önce bugün çıkan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak gösterilen binlerce hektar alan yeşillenmeye başladı. Bölgeye 309 bin fidan dikilirken eğimli ve kayalık arazilere 34 ton tohum atılarak 41 milyondan fazla fidan elde edildi. Zarar gören alanlardan 5 bin 10 hektarlık alanda doğal gençleştirme, 668 hektar alanda suni gençleştirme ve 392 hektar alanda da rehabilitasyon çalışmaları yapıldı.
YANGIN ÖNCESİNDEN DAHA FAZLA AĞAÇ DİKİLDİ
Bu çalışmalarda 248 bin 350 kızılçam, 28 bin karaservi, 11 bin 500 yalancı akasya, 17 bin harnup, 4 bin 650 adet sığla fidanı dikildi. Bunun yanı sıra defne, zakkum ve diğer yapraklı türlerden olmak üzere toplamda 309 bin 500 adet fidan dikimi yapıldı. Marmaris yangınlarını etkileyen 6 bin hektarlık alanda fidan dikimi ve rehabilitasyon yapılırken 3 bin hektarlık dağlık ve kayalık alanlarda 34 tondan fazla tohum ekildi. Yangının ardından harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı bölgeye yangın öncesinden daha fazla ağaç dikti.