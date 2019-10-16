Marmaris’te at katliamı: 4 at silahla vuruldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen iğrenç olay, ilçeye 25 kilometre mesafedeki Değirmanyanı Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar boş bir arazide 3 atın cansız halde yattığını görünce belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Atları silahla vurup ölüme terk etmişleri

Öldürülen at

Veteriner hekimlerin yaptığı kontrolde başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ateşli silahla vurulan 3 atın telef olduğu belirlendi. 50 metre mesafedeki dördüncü bir at ise yaralı vaziyette bulundu.

Soruşturma başlatıldı

3 at telef oldu

Yaralı hayvan veteriner hekim kontrolünde tedavi altına alındı. Vurulan 4 atın sahipli mi yoksa yaban atı mı olduğu jandarma tarafından araştırılıyor. Öte yandan, olayın duyulmasının ardından ilçedeki hayvanseverler yaşanan katliama tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.