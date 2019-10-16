Marmaris’te at katliamı: 4 at silahla vuruldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen iğrenç olay, ilçeye 25 kilometre mesafedeki Değirmanyanı Mahallesi’nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar boş bir arazide 3 atın cansız halde yattığını görünce belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Atları silahla vurup ölüme terk etmişleri
Veteriner hekimlerin yaptığı kontrolde başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ateşli silahla vurulan 3 atın telef olduğu belirlendi. 50 metre mesafedeki dördüncü bir at ise yaralı vaziyette bulundu.
Soruşturma başlatıldı
Yaralı hayvan veteriner hekim kontrolünde tedavi altına alındı. Vurulan 4 atın sahipli mi yoksa yaban atı mı olduğu jandarma tarafından araştırılıyor. Öte yandan, olayın duyulmasının ardından ilçedeki hayvanseverler yaşanan katliama tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.