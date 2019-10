Marmaris’te at katliamı: 4 at silahla vuruldu Muğla'nın Marmaris ilçesi kırsalında bor bir arazide silahla vurulduktan sonra ölüme terk edilen 4 at bulundu. Atlarda 3'ü telef olurken bir at ise yaralı olarak bulundu.

Haber Merkezi 16 Ekim 2019, 23:16 Son Güncelleme: 16 Ekim 2019, 23:31 IHA