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POLİTİKA

Masayı ben yönetiyorum

CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşlarına ‘Türkiye’yi yönetmeye hazırlanıyorum’ mesajları verdiğini söyledi. Yarkadaş, "CHP’li siyasetçi İmamoğlu’na ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok erken değil mi?’ dediğinde ‘Abi küçük düşünmeyin. Ben 6’lı masayı yönetiyorum. Siz hala küçük düşünüyorsunuz’ diyordu.”

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Masayı ben yönetiyorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Arşiv)

CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşlarına ‘Türkiye’yi yönetmeye hazırlanıyorum’ mesajları verdiğini söyledi. Yarkadaş bu iddiasını katıldığı bir canlı yayında dile getirdi. İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşlarına ‘Türkiye’yi yönetmeye hazırlanıyorum’ mesajları verdiğini söyleyen Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

KÜÇÜK DÜŞÜNMEYİN

“İmamoğlu bir ay önce İBB’de birlikte çalışmak istediği arkadaşlara, ‘Ben Türkiye’yi yönetmeye hazırlanıyorum’ diyordu. İmamoğlu bu iddiasını öyle bir hale getirmişti ki İstanbul’da bir ilçede uzun yıllardır belediye başkanlığı yapan bir CHP’li siyasetçi İmamoğlu’na ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok erken değil mi?’ dediğinde ‘Abi küçük düşünmeyin. Ben 6’lı masayı yönetiyorum. Siz hala küçük düşünüyorsunuz’ diyordu.”

MALİYETİNE KATLANIRSIN

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına CHP’li Eren Erdem de sert tepki gösterdi. Erdem, “Eğer bir anket şirketi anket yapsa ve dese ki Eren Erdem yüzde altmış çıkıyor. Derhal çıkar ‘Benim liderim adaydır, ben de onun arkasındayım. Nereden çıkarıyorsunuz kardeşim. Ben işimin başındayım’ diye açıklama yaparım. Ama bu yapılmıyorsa o zaman da bunun maliyetine katlanırsınız” dedi.

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