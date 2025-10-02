Mattia Ahmet Minguzzi davasında bir ilk: Dört sanık hakim karşısına çıkacak

Kadıköy’de pazarda bıçaklanarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davada bugün beşinci duruşma yapılacak. Mahkeme, olay günü pazarda bulunan esnafı tanık olarak dinleyecek. Cinayetin iki zanlısı ve onlara yardım eden iki sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren iki çocuğun yargılandığı ana dosya, olay günü orada bulunan tutuklu iki çocuğun dosyayla birleştirildi.
İki sanığa da çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım suçundan 20'şer yıla kadar hapis isteniyor.
Dört sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Pazarcılar tanık olarak dinlenecek
Davaya ilişkin beşinci duruşma bugün görülecek.
Bugün görülecek davada cinayete şahit olan yedi pazarcı dinlenecek.
Yasemin Minguzzi, Mattia Ahmet'i kaybettiğinden bu yana bir hukuk mücadelesi veriyor.
Talebi, çocuk infaz yasasında değişikliğe gidilmesi ve alacakları cezada yaş gereği indirim uygulanmaması.
"Benim için en ağır olacak"
Ne olmuştu?
Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy’deki bir pazarda bıçaklı saldırıya uğradı. Ailenin avukatı ve şüpheli ifadelerine göre önce tartışma yaşandı; saldırganlardan biri tezgâhtan aldığı bıçakla Minguzzi’yi üç kez bıçakladı, diğeri de yerde yatan çocuğa tekme attı.
O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri basın ve sosyal medyada yayımlanarak büyük tepki çekti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Minguzzi, 9 Şubat’ta yaşamını yitirdi; cenazesi 10 Şubat’ta defnedildi.
Yargılamanın 11 Nisan’daki ilk duruşması, sanıkların çocuk olması nedeniyle kapalı yapıldı; yaklaşık beş saat süren celse “eksiklerin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi” için 8 Mayıs’a, ardından 20 Haziran’a ertelendi. Üçüncü duruşma öncesi aileye yönelik tehdit iddialarına ilişkin ayrı dosyada tutuklu beş çocuktan dördü adlî kontrolle tahliye edilirken, M.G. adlı çocuk “silahla tehdit” suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı.