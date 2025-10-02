Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mattia Ahmet Minguzzi davasında bir ilk: Dört sanık hakim karşısına çıkacak

Mattia Ahmet Minguzzi davasında bir ilk: Dört sanık hakim karşısına çıkacak

09:402/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber
Çocuk şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 15'er yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Çocuk şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 15'er yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kadıköy’de pazarda bıçaklanarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davada bugün beşinci duruşma yapılacak. Mahkeme, olay günü pazarda bulunan esnafı tanık olarak dinleyecek. Cinayetin iki zanlısı ve onlara yardım eden iki sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren iki çocuğun yargılandığı ana dosya, olay günü orada bulunan tutuklu iki çocuğun dosyayla birleştirildi.

İki sanığa da çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım suçundan 20'şer yıla kadar hapis isteniyor.

Dört sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Pazarcılar tanık olarak dinlenecek

Davaya ilişkin beşinci duruşma bugün görülecek.

Bugün görülecek davada cinayete şahit olan yedi pazarcı dinlenecek.

Yasemin Minguzzi, Mattia Ahmet'i kaybettiğinden bu yana bir hukuk mücadelesi veriyor.

Talebi, çocuk infaz yasasında değişikliğe gidilmesi ve alacakları cezada yaş gereği indirim uygulanmaması.

"Benim için en ağır olacak"

"Dava büyük bir dava. Benim için en ağırı olacak" diyen anne Minguzzi,
"Oğlumun dört katili ile yüzyüze temasta olacağım"
ifadesini kullandı.
Davayı izlemeye gelenlerin kendisine güç verdiğini anlatan anne,
"Bir Ahmet gitti ama binlerce Ahmet'im oldu. Ahmet'ten sonra malesef çocuklar kaybettik. Bunların sonunu getirmek için, onlar için ayakta durmaya çalıştım"
diye konuştu.

Ne olmuştu?

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy’deki bir pazarda bıçaklı saldırıya uğradı. Ailenin avukatı ve şüpheli ifadelerine göre önce tartışma yaşandı; saldırganlardan biri tezgâhtan aldığı bıçakla Minguzzi’yi üç kez bıçakladı, diğeri de yerde yatan çocuğa tekme attı.

O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri basın ve sosyal medyada yayımlanarak büyük tepki çekti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Minguzzi, 9 Şubat’ta yaşamını yitirdi; cenazesi 10 Şubat’ta defnedildi.

Yargılamanın 11 Nisan’daki ilk duruşması, sanıkların çocuk olması nedeniyle kapalı yapıldı; yaklaşık beş saat süren celse “eksiklerin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi” için 8 Mayıs’a, ardından 20 Haziran’a ertelendi. Üçüncü duruşma öncesi aileye yönelik tehdit iddialarına ilişkin ayrı dosyada tutuklu beş çocuktan dördü adlî kontrolle tahliye edilirken, M.G. adlı çocuk “silahla tehdit” suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı.



#mattia ahmet minguzzi
#Minguzzi soruşturması
#cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evlilik kredisi başvurusu başladı: Faizsiz evlilik kredi tutarı ne kadar ve ne zaman artacak?